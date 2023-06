L’Inde décroche le titre avec une victoire 2-1 contre le Pakistan en finale

L’équipe indienne de hockey masculin junior a maintenu sa suprématie continentale en battant ses rivaux du Pakistan 2-1 pour devenir championne de la Coupe d’Asie jeudi.

Angad Bir Singh (13e minute) et Araijeet Singh Hundal (20e) ont marqué pour l’Inde tandis que le Pakistan a réussi à en retirer un grâce à Abdul Basharat (37e).

Il s’agissait du quatrième titre de l’Inde, après avoir remporté le tournoi en 2004, 2008 et 2015. Le Pakistan a remporté le tournoi en 1987, 1992 et 1996.

L’Inde est passée à l’offensive dès la première minute en obtenant rapidement un corner de pénalité dès son premier mouvement. C’était Sudeep Chirmako, qui est entré par l’aile gauche et a trouvé les pieds d’un défenseur pakistanais, mais la chance qui a suivi a été mendiante.

L’incapacité de l’Inde à convertir un penalty a de nouveau été révélée à la sixième minute lorsque le coup de fouet de Sunit Lakra a été arrêté par le gardien pakistanais.

Cependant, à la 12e minute du premier quart, l’Inde a fait couler le sang quand Angad Bir Singh a frappé un but à bout portant après que le tir d’Araijeet Singh Hundal ait été dévié de la mêlée de la bouche de but.

Hundal, l’un des talents les plus brillants de la Gen-Next du hockey indien, a augmenté l’avance à 2-0 en recevant une livraison au centre du cercle de frappe. Il a contrôlé et a pris un virage et a fracassé le ballon à la maison.

L’Inde a effectué des raids répétés dans le tiers défensif pakistanais, mais la finition a fait défaut la plupart du temps, même si elle a pris une solide avance de 2-0 à la mi-temps.

Cependant, le Pakistan a appuyé fort après la pause et c’est Abdul Basharat, qui en a retiré un à la 37e minute lorsqu’Abdul Shahid a préparé le premier avec une passe décisive parfaite.

Le dernier quart-temps a vu le Pakistan faire une rafale d’attaques avec au moins trois coins de pénalité en succession rapide.

À la 50e minute, le gardien indien Mohith Shashikumar a effectué un arrêt en plongeon lorsqu’Arbaz Ayaz a tenté de dévier un corner de pénalité du côté gauche du but indien.

Ils ont obtenu un autre corner de pénalité mais la tentative de Nadeem Khan n’était pas cadrée. Les Indiens ont réussi à conjurer les vagues d’attaques et ont ensuite fait assez bien dans les derniers instants pour garder intacte leur avance d’un but.

