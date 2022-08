L’Inde décroche la médaille d’argent au Lawn Bowls Men’s Fours après avoir perdu contre l’Irlande du Nord

L’Inde a décroché une médaille d’argent dans la catégorie Lawn Bowls Men’s Fours après avoir subi une défaite de 18 à 5 contre l’Irlande du Nord lors du dernier match des Jeux du Commonwealth de 2022. Il s’agissait de la deuxième médaille de l’Inde dans le sport du boulingrin alors que l’équipe féminine avait remporté l’or dans la catégorie.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Ce n’était pas une finale idéale pour les stars de l’Indian Lawn Bowls puisqu’elles l’ont perdue 13-3 et ont terminé deuxièmes sur le podium. L’équipe indienne était composée de Sunil Bahadur (Lead), Navneet Singh (Second), Chandan Kumar Singh (Third) et Dinesh Kumar (Skip) et le quatuor a produit des performances sensationnelles dans ce tournoi contre les Fidji et l’Angleterre. Cependant, samedi, ils n’ont pas réussi à égaler l’intensité et ont concédé une avance rapide à l’Irlande du Nord, ce qui les a forcés à traîner dans le match tout le temps.

Effort louable ! L’équipe indienne de boulingrin à quatre hommes s’installe après avoir perdu 5️⃣-1⃣8️⃣ en Irlande du Nord à #B2022 #IndeAtB2022 | @WeAreTeamIndia pic.twitter.com/Pp13nkLLpN — Olympique Khel (@OlympicKhel) 6 août 2022

L’Inde a obtenu son premier point à la 5e volée, à ce moment-là l’Irlande du Nord a déjà marqué 7 points pour prouver sa suprématie.

Cependant, la médaille d’argent devrait également stimuler la popularité du sport en Inde, car plus tôt, l’or de l’équipe féminine a incité les fans à suivre le sport ces jeux.

Le quatuor composé de Lovely Choubey, Rupa Rani Tirkey, Pinki et Nayanmoni Saikia a remporté la toute première médaille du pays dans les sports de boulingrin en battant l’Afrique du Sud (17-10) lors de la cinquième journée de l’événement.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici