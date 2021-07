L’Inde découvre de nouvelles espèces végétales en Antarctique et lui donne le nom de la déesse « Bharati »

Il a fallu cinq ans aux scientifiques après être tombés sur une espèce de mousse en Antarctique pour identifier qu’elle avait en fait été découverte pour la première fois. Certains biologistes polaires sont tombés par hasard sur cette espèce en 2017, lors de la 36e expédition de l’Inde dans les gaines glacées de l’Antarctique. C’est la première fois que l’Inde découvre une espèce végétale, depuis le lancement de sa première station de recherche sur le continent il y a quatre décennies.

L’espèce de mousse est maintenant saluée Bryum Bharatiensis après Bharati, la déesse hindoue qui prête également son nom à l’une des stations de recherche antarctiques de l’Inde. Il a été nommé ainsi par les biologistes, qui sont basés à l’Université centrale du Pendjab. La découverte est apparue dans un article évalué par des pairs qui a été accepté dans le « Journal of Asia-Pacific Biodiversity », une revue internationale de premier plan. Le processus ardu d’identification a impliqué la collecte d’échantillons, puis cinq ans de séquençage de l’ADN et de comparaison de ses formes avec d’autres plantes.

Le professeur Felix Bast, l’un des biologistes qui faisaient partie de l’expédition de six mois, a présenté la question principale comme étant celle de la survie de l’espèce dans le paysage rocheux et glaciaire de l’Antarctique. Bast a découvert l’espèce, de couleur vert foncé, en janvier 2017, à Larsemann Hills, située près de Bharati, l’une des stations de recherche les plus reculées au monde.

Les scientifiques ont découvert que la mousse poussait principalement dans les zones où les manchots se reproduisaient en grand nombre, car les excréments des manchots contiennent de l’azote. « En gros, les plantes ici survivent sur le caca de pingouin. Cela aide que le fumier ne se décompose pas dans ce climat », a déclaré le professeur Bast à la BBC. Cependant, ils ne savent toujours pas comment la mousse survit pendant les hivers de six mois de l’Antarctique, lorsqu’il n’y a pas de soleil et que les températures chutent à mesure que bas jusqu’à -76 ° C. Ils disent qu’il y a des raisons de penser que la mousse sèche presque jusqu’à la graine, au stade de dormance, pendant les hivers et commence à germer à nouveau pendant l’été en septembre lorsqu’elle commence à recevoir la lumière du soleil.

La découverte, cependant, présente un sujet de préoccupation concernant l’effet alarmant du changement climatique sur l’Antarctique. « L’Antarctique se verdifie. De nombreuses espèces de plantes tempérées qui ne pouvaient auparavant pas survivre sur ce continent gelé sont maintenant observées partout en raison du réchauffement du continent », a déclaré le professeur Bast, selon un rapport de la BBC.

Les scientifiques ont en outre déclaré avoir vu des glaciers fondre, des calottes glaciaires infestées de crevasse et des lacs d’eau de fonte glaciaire au-dessus des calottes glaciaires, au cours de l’expédition, ce qui indique de graves préoccupations concernant les dangers du changement climatique.

