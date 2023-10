"L’Inde dans une position unique pour prévenir les conflits": Yuval Harari d’Israël à NDTV

Ne vous contentez pas de prendre parti, faites l’effort de voir la complexité de la situation, a souligné l’auteur israélien Yuval Noah Harari dans une interview exclusive à NDTV, ajoutant que le Hamas ne se soucie pas du tout de la souffrance humaine, qu’elle soit Israélienne ou Palestinienne. alors qu’une offensive terrestre israélienne se profile à Gaza.

Israël a déclaré la guerre au groupe islamiste après que des vagues de ses combattants ont franchi la frontière fortement fortifiée le 7 octobre, tirant, poignardant et brûlant vifs plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils. Le pays a comparé l’attaque au 11 septembre.

« Cette compétition de souffrance ne fait de bien à personne, à l’exception du Hamas… Le Hamas ne se soucie tout simplement pas de la souffrance humaine, qu’elle soit Israélienne ou Palestinienne. Ils ne se soucient pas de ce monde ; ils sont prêts à le jeter dans les flammes. « Ils croient qu’en faisant cela, ils obtiendront le bonheur éternel dans un autre monde », a déclaré l’auteur à succès à NDTV, ajoutant que « de nombreux amis et membres de sa famille » dans les communautés ont été attaqués et massacrés.

« Ce genre de fanatisme religieux que nous observons avec l’EI et maintenant avec le Hamas est terrible pour l’humanité », a-t-il souligné.

« Je ne me concentrerais pas sur une seule religion. Leur objectif (le Hamas) n’est pas la souffrance humaine dans ce monde, ils se concentrent sur un autre monde – c’est un problème », a-t-il ajouté.

Israël a répondu par des bombardements incessants, tuant environ 2 750 personnes, en majorité des Palestiniens ordinaires, dans la bande de Gaza, appauvrie et sous blocus depuis longtemps.

« Il ne peut y avoir de vainqueur dans cette compétition de violence. Toutes les images horribles qui circulent en ligne, je vous recommande de ne pas regarder de telles horreurs. En regardant, vous faites ce que veut le terroriste. Vous ne faites que nourrir votre esprit avec une haine et une peur terribles. Alors, faites plutôt quelque chose de pratique – en faisant un don, en vous joignant à certaines initiatives de paix », a déclaré M. Harari.

Parlant de la désescalade des tensions et du rôle de l’Inde dans cette lutte, l’auteur à succès de Sapiens a déclaré : « L’Inde est l’une des puissances mondiales les plus importantes – c’est une démocratie ; elle est attachée aux idéaux démocratiques mais elle entretient de bonnes relations avec ces derniers. pays et l’Iran. Il peut donc tirer parti de cela pour désamorcer le conflit.

« Quiconque en a la capacité doit rétablir l’ordre. La première étape est de libérer tous les otages. Ceci est important non seulement en soi mais aussi parce que cela donnera de l’espoir et sera peut-être le premier pas vers la paix », a-t-il ajouté.

L’armée israélienne a porté lundi ce chiffre à 199 personnes confirmées avoir été kidnappées par le Hamas, ajoutant qu’elle s’abstiendrait de frapper deux routes de la bande de Gaza marquées pour que les habitants puissent se déplacer vers le sud et à l’écart d’une éventuelle offensive terrestre.

L’Iran, accusé de soutenir le Hamas, a averti dimanche que toute offensive terrestre israélienne dans la bande de Gaza pourrait étendre la portée du conflit ailleurs au Moyen-Orient. Les pays occidentaux qui soutiennent Israël ont mis en garde contre un débordement régional du conflit.

« Il est difficile, mais pas impossible, de mener une guerre contre le Hamas tout en préservant les droits des civils. Le Hamas a pris en otage non seulement des Israéliens mais aussi de nombreux Palestiniens. Il empêche les civils de partir, afin qu’ils puissent les utiliser », a-t-il déclaré.

Quelque 9 700 personnes ont également été blessées alors qu’Israël poursuit sa campagne aérienne dévastatrice contre des cibles dans l’enclave côtière palestinienne, a ajouté le ministère contrôlé par le Hamas.