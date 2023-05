L’Inde dans le pot 4 avec la Thaïlande, la Chine et l’Indonésie pour le tirage au sort final

L’Inde a été placée avec le Tadjikistan, la Thaïlande, la Malaisie, Hong Kong, la Chine et l’Indonésie dans le Pot 4 pour le tirage au sort final de la Coupe d’Asie de l’AFC Qatar 2023.

Dans seulement trois jours, les 24 meilleures équipes d’Asie apprendront leur route vers la gloire ultime lors de la Coupe d’Asie de l’AFC Qatar 2023. Tous les yeux seront rivés sur Doha pour la cérémonie du tirage au sort final alors que le décor est planté pour le tournoi international phare du continent, qui débutera le 12 janvier 2024.

Après une période de qualification intense et passionnante de trois ans qui s’est terminée en juin 2022, un casting final de 24 équipes reste debout.

Les équipes seront réparties en quatre pots de six chacun conformément au dernier classement FIFA. Par la suite, les équipes seront réparties en six groupes de quatre chacun dans les groupes A à F.

Pour s’assurer que le Qatar commence le tournoi avec le match d’ouverture, les hôtes se sont vu attribuer la première position du pot 1.

Les autres équipes du chapeau 1 sont le Japon, la République islamique d’Iran, la République de Corée, l’Australie et l’Arabie saoudite. Le pot 2 comprend l’Irak, les Émirats arabes unis, Oman, l’Ouzbékistan, la RP Chine et la Jordanie, tandis que le pot 3 comprendra Bahreïn, la Syrie, la Palestine, le Vietnam, la République kirghize et le Liban.

Le Tadjikistan deviendra le 36e débutant de l’histoire de la Coupe d’Asie de l’AFC lorsqu’il se rendra sur le terrain au Qatar, grâce au but vainqueur de Shervoni Mabatshoev contre Singapour le 11 juin 2022, lors du troisième tour des éliminatoires qui a scellé une qualification historique pour le joyau de la couronne asiatique.

Les Dastai Muntakhabi, qui avaient auparavant échoué lors de la même étape de qualification pour l’édition 2019, sont le seul nouveau visage de la Coupe d’Asie de l’AFC Qatar 2023 et leur qualification signifie que depuis la création de la compétition en 1956, seules deux éditions n’ont pas été honorées. par au moins un débutant, a informé l’AFC dans un communiqué lundi.

Seules trois des 23 équipes restantes n’étaient pas impliquées dans la pièce maîtresse de 2019 aux Émirats arabes unis – l’Indonésie, Hong Kong, la Chine et la Malaisie. Alors que le Garuda et le Harimau Malaya ont tous deux participé pour la dernière fois en 2007, la participation de Hong Kong, Chine est leur première depuis la quatrième édition qui a eu lieu en 1968.

