L’Inde critique le Canada pour avoir lié le ministre à des complots visant les sikhs, qualifiant cette allégation d’« absurde »

L’Inde a officiellement protesté samedi contre les allégations du gouvernement canadien selon lesquelles le puissant ministre de l’Intérieur du pays, Amit Shah, aurait ordonné de cibler des militants sikhs au Canada, les qualifiant d' »absurdes et sans fondement ».

Les relations entre les deux pays se sont détériorées après que le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré l’année dernière qu’il existait des allégations crédibles selon lesquelles le gouvernement indien aurait des liens avec l’assassinat du militant sikh Hardeep Singh Nijjar au Canada. L’Inde a rejeté avec véhémence cette accusation.

New Delhi – longtemps préoccupée par les groupes séparatistes sikhs – accuse de plus en plus le gouvernement canadien de laisser libre cours aux séparatistes d’un mouvement autrefois fort visant à créer une patrie sikh indépendante, connue sous le nom de Khalistan.

La querelle diplomatique a conduit à l’expulsion des principaux diplomates des deux pays le mois dernier.

« Le gouvernement indien proteste dans les termes les plus énergiques contre les références absurdes et sans fondement faites au ministre indien de l’Intérieur de l’Union », a déclaré samedi aux journalistes Randhir Jaiswal, porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères.

« De graves conséquences pour les relations bilatérales »

Il a également déclaré qu’un diplomate canadien à New Delhi avait été convoqué vendredi et lui avait remis une lettre pour protester officiellement contre ces allégations. « De telles actions irresponsables auront de graves conséquences sur les relations bilatérales », a-t-il déclaré.

Le vice-ministre canadien des Affaires étrangères, David Morrison, a déclaré mardi aux membres du Parlement du comité de sécurité nationale qu’il avait confirmé le nom de Shah au Washington Post, qui a été le premier à rapporter les allégations. Morrison n’a pas précisé comment le Canada avait connaissance de l’implication présumée de Shah.

Les autorités canadiennes ont déclaré à plusieurs reprises avoir partagé des preuves avec l’Inde, dont les responsables nient avoir reçu des preuves, qualifiant ces allégations de ridicules.

Nijjar était un leader local du mouvement Khalistan, interdit en Inde. L’Inde l’a désigné comme terroriste en 2020 et, au moment de sa mort, cherchait à son arrestation pour son implication présumée dans une attaque contre un prêtre hindou en Inde.

Il a vécu au Canada, où environ deux pour cent de la population est sikh, pendant près de trois décennies.