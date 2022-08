L’Inde critique la Chine pour avoir bloqué les sanctions de l’ONU contre un militant

NEW DELHI (AP) – L’Inde a critiqué vendredi la décision de la Chine de bloquer l’imposition des sanctions de l’ONU demandées par elle et les États-Unis contre le chef adjoint de Jaish-e-Mohammad, un groupe extrémiste basé au Pakistan désigné par les Nations Unies comme un organisation terroriste.

“Il est regrettable qu’en ce qui concerne notre combat collectif contre le terrorisme, la communauté internationale n’ait pas été en mesure de parler d’une seule voix”, a déclaré le porte-parole du ministère indien des Affaires extérieures, Arindam Bagchi.

Abdul Rauf Azhar fait l’objet de sanctions américaines depuis décembre 2010 pour avoir agi pour ou au nom du groupe, connu sous le nom de JEM. L’Inde affirme qu’Azhar a été impliqué dans la planification et l’exécution de nombreuses attaques terroristes, notamment le détournement d’un avion d’Indian Airlines en 1998, l’attaque de 2001 contre le Parlement indien et l’attaque de 2016 contre une base de l’armée de l’air indienne à Pathankot.

Un responsable de la mission chinoise de l’ONU, qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement, a déclaré mercredi que son pays avait suspendu l’inscription proposée d’Azhar aux sanctions car il avait besoin de plus de temps pour étudier l’affaire.

Il a déclaré que le comité de surveillance des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU autorise les “retenues” sur les personnes proposées pour des sanctions, “et il y a eu un certain nombre de retenues similaires par les membres du comité sur les demandes d’inscription”.

En juin, la Chine a suspendu l’ajout d’Abdul Rehman Makki, chef adjoint d’un autre groupe pakistanais proscrit par l’ONU, Lashkar-e-Taiba, à la liste noire de l’ONU. Makki fait l’objet de sanctions américaines depuis novembre 2010, et l’Inde affirme qu’il a participé à la collecte de fonds, au recrutement et à la radicalisation des jeunes pour qu’ils recourent à la violence et à la planification d’attentats, notamment à Mumbai en 2008.

Le porte-parole indien a déclaré vendredi qu’il ne devrait pas y avoir de doubles standards dans le traitement des terroristes. « La pratique consistant à placer des prises et des blocages sans donner aucune justification doit cesser. Il est très regrettable que des propositions d’inscription authentiques et fondées sur des preuves concernant certains des terroristes les plus notoires au monde soient suspendues », a déclaré Bagchi dans un communiqué.

Le Pakistan affirme avoir interdit plus de 65 groupes militants, dont Jaish-e-Mohammad et Lashkar-e-Taiba.

La Chine entretient de solides relations amicales avec le Pakistan. Pékin finance des dizaines de milliards de dollars de mégaprojets dans le cadre du corridor économique Chine-Pakistan. Le paquet comprend la construction de routes, des centrales électriques et l’agriculture et a un coût estimé à 75 milliards de dollars.

Les relations de l’Inde avec la Chine se sont détériorées au milieu des tensions causées par une impasse de plus de deux ans entre les armées des deux pays à leur frontière contestée dans la région orientale du Ladakh.

Les deux pays ont stationné des dizaines de milliers de soldats soutenus par de l’artillerie, des chars et des avions de chasse le long de la frontière de facto appelée la ligne de contrôle réel. En 2020, 20 soldats indiens ont été tués dans un affrontement avec des soldats chinois impliquant des gourdins, des pierres et des poings le long de la frontière contestée. La Chine a déclaré avoir perdu quatre soldats.

Ashok Sharma, Associated Press