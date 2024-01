L’Inde coopère désormais à l’enquête Nijjar : la NSA canadienne | Nouvelles de l’Inde

Meurtre de Nijjar : l’Inde coopère activement avec le Canada à l’enquête, déclare l’assistant du Premier ministre Justin Trudeau

NEW DELHI : Affirmant une « évolution » dans la position de l’Inde sur l’enquête canadienne sur le meurtre du séparatiste du Khalistan Hardeep Singh Nijjar, la NSA du Premier ministre Justin Trudeau, Jody Thomas, a déclaré que l’Inde était désormais coopérer avec le enquêtes et ses échanges avec son homologue Ajit Doval sur la question se sont révélés fructueux, permettant de faire avancer les choses.Cependant, tout en parlant de l’importance de traduire les coupables en justice, Thomas a également souligné l’importance des liens entre les deux pays, affirmant que la capacité du Canada à travailler dans la région Indo-Pacifique dépend de ses relations saines avec l’Inde.

L’Inde a jusqu’à présent officiellement soutenu que le Canada n’avait jamais partagé aucune preuve ou information pour étayer son affirmation selon laquelle des agents indiens étaient liés au meurtre. Alors que l’Inde a lancé une enquête sur les informations partagées par les États-Unis sur l’implication similaire d’un responsable indien dans un complot visant à assassiner un autre séparatiste du Khalistan, Gurpatwant Pannun, elle n’a jusqu’à présent annoncé aucune enquête sur le cas canadien.

S’exprimant le jour de sa retraite, Thomas a déclaré que l’inculpation par les États-Unis d’un ressortissant indien dans le complot de Pannun et les informations publiées ont aidé la position du Canada sur la question de Nijjar.

“Je ne les décrirais pas comme ne coopérant pas. Nous avons fait des progrès dans cette relation et ils comprennent ce que nous pensons s’être passé. L’enquête de la GRC est en cours et nous espérons qu’ils seront en mesure de poursuivre les responsables”, a déclaré Thomas, qui a effectué plusieurs voyages en Inde l’année dernière pour discuter du cas Nijjar.

Dans son interview à CTV, Thomas a déclaré que l’Inde, en particulier la NSA, travaillait avec le Canada pour résoudre le problème.

“Mes discussions avec mon homologue indien ont été fructueuses et je pense qu’ils ont fait avancer les choses”, a-t-elle déclaré, tout en qualifiant la coopération indienne d’évolution parce que l’Inde avait initialement rejeté les allégations.

Lorsqu’on lui a demandé si cette évolution avait été stimulée par l’affaire Pannun aux États-Unis, elle a répondu que les deux étaient certainement liés. “Le système judiciaire américain est différent du nôtre. Ils ont scellé les actes d’accusation comme nous ne le faisons pas. Ils enquêtaient sur un complot et nous enquêtons sur un meurtre. Les informations qu’ils ont révélées étayaient notre position et nos affirmations avec l’Inde”, a déclaré Thomas.

Le responsable a toutefois souligné l’importance des relations bilatérales avec l’Inde et la nécessité pour les deux pays de travailler ensemble dans la région Indo-Pacifique. “Nous pensons qu’il est important de résoudre ce qui est arrivé à un citoyen canadien, mais nous devons entretenir des liens entre les gens. Nous avons une immense diaspora. Nous devons entretenir des relations commerciales. Notre capacité à fonctionner dans la région Indo-Pacifique repose sur Nous avons une relation saine avec l’Inde et nous y travaillons”, a ajouté Thomas.