L’Inde continue de mener la Coupe du monde de Changwon à un jour de la fin

L’Inde a remporté une médaille de bronze lors de l’avant-dernière journée de compétitions à l’étape de la Coupe du monde ISSF Carabine / Pistolet / Fusil de chasse à Changwon, en Corée, consolidant au sommet avec une récolte de 14 médailles dont cinq d’or et avec deux chances claires d’aller plus haut, venez le dernier jour mercredi.

Anish et Rhythm Sangwan ont remporté le bronze dans l’épreuve par équipes mixtes du pistolet à tir rapide (RFP) de 25 m, prenant le meilleur sur la République tchèque 16-12 dans le match pour la médaille de bronze.

Cela a porté l’Inde à cinq médailles d’or, cinq d’argent et quatre de bronze, la Corée lui soufflant dans le cou avec une médaille d’or de moins, le même nombre de médailles d’argent et deux de bronze de moins dans sa collection.

Mercredi, les 25m RFP Team Men et les finales Skeet Mixed Team se sont alignées pour culminer la compétition de 10 jours qui a vu plus de 400 athlètes de plus de 40 nations s’affronter.

Deux autres paires indiennes dans l’épreuve par équipes mixtes 50m Rifle 3 Positions – Sanjeev Rajput et Anjum Moudgil et Aishwary Pratap Singh Tomar et Ashi Chouksey ont raté de peu les matchs pour les médailles en terminant respectivement cinquième et sixième lors de la deuxième étape de qualification. Également au neuvième jour, Vijayveer Sidhu et Simranpreet Kaur Brar ont terminé sixièmes de l’épreuve par équipes mixtes RFP de 25 m.

Anish, Vijayveer et Sameer seront en lice dans l’événement RFP Team mercredi après avoir bien tiré le neuvième jour pour se classer deuxième de la première étape des qualifications. Dans le Mixed Team Skeet, Mairaj Ahmad Khan, en forme, fera équipe avec Mufaddal Deesawala pour une chance de remporter une médaille.

