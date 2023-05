L’Inde construit plus d’hôpitaux pour accueillir une population croissante, mais les médecins restent rares

Mithilesh Chaudhary, 21 ans, tousse faiblement alors qu’il se remet debout après avoir passé la nuit à l’extérieur de l’All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) à New Delhi.

« Nous avons dormi sur le trottoir pendant deux nuits », a déclaré son grand-père Bhim Lal, alors que les deux attendaient dans une file d’environ 100 personnes devant la porte principale de l’hôpital, cherchant un rendez-vous.

« Il souffre d’une congestion thoracique, et personne n’a été en mesure de nous dire exactement quel est le problème. Nous sommes allés dans de nombreux hôpitaux de notre district et finalement, un médecin d’un hôpital privé nous a demandé de visiter l’AIIMS à Delhi. »

L’INDE AUX LUTTE CONTRE LA RÉDUCTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE FÉMININE ALORS QUE LA POPULATION EST EN PLEIN ESSOR

Chaudhary, qui vit à 750 miles de là dans l’État du Bihar, n’a pas de rendez-vous et n’a pas reçu le nom d’un médecin. Son seul recours est de faire la queue jusqu’à ce qu’il puisse obtenir l’un des rares créneaux qui s’ouvrent chaque matin pour ceux qui attendent à l’extérieur.

Son sort et celui d’autres personnes qui font la queue tous les jours à partir de l’aube mettent en évidence la pénurie de médecins spécialistes et d’agents de santé dans la campagne indienne, où vivent plus des deux tiers de ses 1,43 milliard d’habitants.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a construit plus d’une douzaine d’instituts médicaux similaires pour un traitement spécialisé depuis son entrée en fonction en 2014. Le gouvernement prévoit de construire au moins un hôpital majeur dans chacun des 761 districts de l’Inde.

Le problème est le manque de médecins, une pénurie qui atteint des niveaux cruciaux alors que l’Inde devient la nation la plus peuplée du monde.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le ratio médecin-patient de l’Inde a atteint un record de 1,2 médecin pour 1000 patients en 1991, mais à mesure que sa population augmentait, le ratio est tombé à environ 0,7 en 2020.

Le niveau recommandé par l’OMS est de 1 et la Chine, avec une population comparable à l’Inde, est de 2,4.

Le ministre de la Santé, Mansukh Mandaviya, a déclaré au Parlement en mars que l’Inde avait en fait un ratio de 1 médecin pour 834 patients, bien au-dessus du niveau de l’OMS, mais ce nombre comprenait des médecins pratiquant des formes traditionnelles de médecine telles que l’Ayurveda, l’homéopathie et la naturopathie.

L’OMS et des groupes de médecins tels que l’Indian Medical Association n’incluent pas les praticiens de la médecine traditionnelle dans leurs calculs.

Inaugurant le mois dernier le premier institut médical spécialisé dans le nord-est de l’Inde, Modi a déclaré que son gouvernement avait cherché à augmenter le nombre de médecins en créant davantage de facultés de médecine.

« Cette carence était un obstacle majeur à des services de santé de qualité en Inde », a-t-il déclaré. « Par conséquent, notre gouvernement a travaillé à grande échelle pour augmenter l’infrastructure médicale et les professionnels de la santé au cours des neuf dernières années. »

Le nombre d’hôpitaux publics, hors instituts spécialisés, a augmenté d’environ 9% du temps de Modi au sommet, selon les données du gouvernement.

Lacunes rurales

L’INDE DEVRA DEPASSER LA CHINE EN TANT QUE PAYS LE PLUS PEUPLE DU MONDE AU COURS DES 3 PROCHAINS MOIS : RAPPORT DE L’ONU

Le gouvernement a presque doublé le nombre de places en médecine de premier cycle dans les collèges privés et publics à 101 043 en mars, contre 51 348 avant 2014, selon les données du ministère de la Santé.

Plus de 1,76 million d’étudiants ont participé aux tests pour ces sièges l’année dernière.

Pourtant, il y avait plus de 3 000 postes de médecins vacants dans 31 grands hôpitaux du gouvernement fédéral, dont plus d’une douzaine d’instituts spécialisés, selon une réponse parlementaire du ministère de la Santé en février. Les postes vacants d’infirmières et de personnel de soutien étaient plus de 21 000.

Au Jawahar Lal Nehru Medical College, un hôpital de 800 lits dans le district en grande partie rural de Bhagalpur dans le Bihar, un médecin senior a déclaré que le département de médecine – le premier point de contact pour les patients – par exemple, n’avait que la moitié du nombre de médecins requis dans les cinq dernières années.

« Nous devons fournir des soins appropriés aux patients quoi qu’il arrive… mais avec un personnel insuffisant, la charge de travail augmente et devient très difficile à gérer, d’autant plus que nous devons également enseigner aux étudiants de premier cycle », a déclaré le médecin sous couvert d’anonymat.

En dehors des grandes villes, le manque de soins spécialisés est particulièrement criant. Le gouvernement affirme qu’il y avait une pénurie de près de 80% de chirurgiens, médecins, gynécologues et pédiatres dans les centres de santé communautaires de l’Inde rurale en mars 2022.

Il y avait 4 485 spécialistes en poste dans ces petits hôpitaux contre un besoin de 21 920, selon les données du gouvernement.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les médecins spécialistes ont tendance à aller à l’étranger ou à rejoindre le secteur privé dans les métropoles et autres grandes villes, a déclaré le Dr K. Srinath Reddy, de la Public Health Foundation of India à but non lucratif.

« Ils ont été formés dans des environnements de soins tertiaires et peuvent ne pas être suffisamment qualifiés ou émotionnellement alignés sur les conditions rurales dans les milieux à faibles ressources », a déclaré Reddy.

Le Dr Vandana Prasad, conseillère technique au Public Health Resource Network à but non lucratif, a déclaré que les habitants des zones rurales avaient tendance à se rendre dans les villes pour se faire soigner.

« Il y a une certaine confiance dans les hôpitaux qui existent dans les grandes villes métropolitaines et il y a une sorte d’environnement qui suggère aux gens qu’ils devraient rechercher des soins de plus en plus chers ou plus spécialisés », a-t-elle déclaré.

C’était la principale raison du grand nombre de cas et de la foule à l’extérieur de l’hôpital, a déclaré le Dr Syed Ahmed, médecin résident à l’AIIMS à Delhi.

« Beaucoup de cas peuvent être traités au niveau des soins primaires », a-t-il déclaré.