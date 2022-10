L’Inde conclut le championnat du monde de tir 2022 avec une meilleure performance

L’Inde a conclu le championnat du monde 2022 de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) avec une performance bien améliorée par rapport au précédent championnat du monde ISSF tous événements organisé à Changwon, en Corée, en 2018.

L’équipe avait terminé troisième au classement général avec 27 médailles à Chagwon tandis que dans le championnat actuel où les championnats du monde de fusil de chasse se déroulaient à Osijek, en Croatie, suivis du championnat de fusil / pistolet au Caire, en Égypte, l’Inde a remporté un total de 38 médailles et est placée deuxième derrière la Chine au total des médailles combinées.

Du point de vue des places de quota olympiques gagnées, l’Inde a décroché trois quotas olympiques de Paris 2024 alors qu’elle avait remporté deux places de quota de Tokyo 2020 des mondiaux de Changwon 2018.

Même du point de vue des événements olympiques, l’Inde avait une médaille d’argent aux Mondiaux de Changwon alors que cette année, elle a amélioré celle-ci en or, remportée par Rudrankksh Balasaheb Patil dans la compétition masculine de carabine à air comprimé à 10 m. Outre le quota remporté par Rudrankksh, Swapnil Kusale a remporté un quota dans le 50 m masculin Rifle 3 positions (3P), une première pour l’Inde dans l’épreuve aux Mondiaux et Bhowneesh Mendiratta a remporté un quota dans le piège masculin à Osijek.

Le dernier concurrent de l’Inde aux Mondiaux du Caire, Omkar Singh, a tiré un 578 pour terminer 13e de l’épreuve masculine du pistolet central à 25 m mardi. L’ancien champion olympique Christian Reitz, d’Allemagne, a tiré 588 pour remporter l’or.

D’autres performances notables dans les épreuves olympiques, qui ont présenté de nombreux nouveaux visages et débutants, ont vu Rhythm Sangwan terminer cinquième au 25m Pistol Women, Anjum Moudgil terminer sixième au 3P Women’s et Shiva Narwal terminer huitième au 10m Air Pistol Men.

Esha Singh est devenue la tireuse indienne la plus titrée avec trois médailles d’or et une d’argent, suivie de Sameer Gulia qui a remporté deux médailles d’argent et deux de bronze. Rudrankksh, Ramita et Samrat Rana ont également remporté deux médailles d’or chacun et Vijayveer Sidhu a défendu son titre 25m Standard Pistol Men Junior tout en remportant une médaille de bronze.

