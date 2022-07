L’Inde compte 8 buts après le Népal

Une persévérance extrême et un taux de conversion exceptionnel ont permis aux champions en titre de l’Inde U20 d’enregistrer une victoire complète de 8-0 contre le Népal U20 lors du championnat SAFF U20 en cours au stade Kalinga de Bhubaneswar dimanche. La victoire a porté l’Inde à 6 points en 3 matches, et ils affronteront ensuite les Maldives lors de leur dernier match de championnat le 2 août.

Pour l’Inde, Taison Singh (32e et 66e) et Parthiv Gogoi (50e et 52e) ont marqué un doublé chacun, tandis que Himanshu Jangra (70e) et les remplaçants Tankadhar Bag (78e), Gurkirat Singh (89e) et Shubho Paul (90e +3) ont marqué un chacun.

La domination et la possession du ballon de l’Inde étaient complètes, et les garçons de Shanmugam Venkatesh ont rapidement échangé, joué dans les interstices et eu quelqu’un pour se soutenir tout au long.

Le premier but était un cadeau avec un Taison intelligent qui en a profité à la 32e minute. Le gardien népalais Ishwor Gurung, à qui l’on doit jusqu’alors le refus de l’Inde, n’a pas réussi à recueillir un rassemblement de routine sur le centre de Maheson Singh depuis la gauche, et alors qu’il tombait sur Taison qui se cachait autour; ce dernier l’a dirigé dans un filet vide.

L’avance a été doublée cinq minutes après le changement. Jangra, une épine dans la chair de la défense rivale, a feint à l’intérieur de la surface et l’a licencié pour Parthib Gogoi, qui l’a enfoncé.

Le troisième but, environ deux minutes plus tard, était une feuille tirée du manuel. Jangra l’a envoyé entre les deux défenseurs, et Parthib l’a suivi avec délectation, l’a lancé sur Ishwor pour une finition clinique.

Taison a marqué son deuxième, capitalisant sur un rebond à la 66e minute, pour le transformer au fond du filet. Quatre minutes plus tard, Parthib a été renversé à l’intérieur de la surface et alors que l’arbitre pointait l’endroit, Jangra l’a joyeusement converti pour le porter à 5-0.

Huit minutes plus tard, c’était 6-0 – le remplaçant Tankadhar Bag, le garçon local d’Odisha, tapait sur le centre de Vibin Mohanan depuis le flanc gauche. Le remplaçant Gurkirat a porté le score à 7-0 à la 89e minute lorsqu’il a réussi à l’arracher à la défense népalaise ; il en a dépassé quelques-uns, a coupé et l’a envoyé devant Ishwor dans le coin inférieur.

Plus était en magasin, et Shubho Paul a complété la déroute en tapant sur une croix de Tankadhar depuis la gauche dans le temps additionnel.

