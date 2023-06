L’Inde commence sa campagne avec une victoire 4-0 sur Hong Kong

L’Inde a commencé sa campagne lors de la Coupe du monde de squash 2023 en blanchissant Hong Kong 4-0 lors de son match d’ouverture de la poule B au centre commercial Express Avenue alors que la compétition reprenait après une interruption de 12 ans ici mardi.

L’Inde, tête de série no 2, soutenue par une foule locale bruyante, a fait un début idéal dans sa campagne de la Poule B avec quatre victoires sur quatre contre Hong Kong, Chine.

Abhay Singh a donné un superbe départ à l’Inde en battant Chung Yat Long 7-2, 7-3, 7-6 tandis que Joshna Chinappa a battu Ching Hei Fund 7-1, 7-5, 7-5 pour porter le score à 2-0 pour les hôtes. .

Le médaillé des Jeux asiatiques de 2014, Saurav Ghosal, a perdu le premier match mais est revenu pour battre Andes Ling 5-7, 7-2, 7-5, 7-1 et Tanvi Khanna a riposté après deux matchs pour battre Toby Tae 5-7, 6-7, 7-1, 7-4, 7-3 pour sceller une victoire complète pour l’Inde.

L’Inde affrontera l’Afrique du Sud mercredi dans la poule B, les têtes de série n°7 s’inclinant 3-1 contre les têtes de série n°3 du Japon lors du match d’ouverture de la journée.

Dans la poule A, les favoris d’avant-tournoi et champions en titre, l’Égypte, ont montré leur classe avec un blanchissage de l’Australie.

Premier pour l’Égypte, Karim El Hammamy a rebondi après un début difficile pour battre Nicholas Calvert 3-1, Fayrouz Aboelkheir répétant ensuite le tour alors qu’elle revenait d’un match perdu pour battre Jessica Turnbull par le même score.

L’Egypte a vu le reste de la compétition plus confortablement, avec Aly Abou Eleinen et Kenzy Ayman battant Joseph White et Alexandra Haydon dans des matchs consécutifs.

L’Egypte affrontera la Colombie mercredi, les têtes de série n°8 s’inclinant face aux têtes de série n°4 la Malaisie 3-1.

Huit équipes – l’Inde, l’Australie, la Colombie, l’Egypte, Hong Kong Chine, le Japon, la Malaisie et l’Afrique du Sud – se disputent le titre à Chennai. L’Égypte est le champion en titre, après avoir remporté le titre en 2011.

La Coupe du monde de squash 2023 se déroule en deux phases – la première phase de groupes et la deuxième phase à élimination directe/classification.

