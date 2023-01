L’Inde commence à aimer les véhicules électriques à deux roues

Puneet Vikram Singh, photographe de nature et de concept, | moment | Getty Images

Lorsque la plupart des gens pensent aux véhicules électriques, ils pensent aux voitures.

De marques comme Tesla et Rivien aux États-Unis, à Nio et XPeng en Chine, les ventes mondiales de véhicules électriques ont bondi. Deux millions de véhicules électriques ont été vendus au cours du seul premier trimestre de 2022 – c’est un bond significatif par rapport à il y a dix ans, lorsque les ventes n’atteignaient que 120 000 voitures dans le monde, le L’Agence internationale de l’énergie a signalé.

L’Inde est différente. Les États-Unis et la Chine se sont concentrés sur l’adoption des voitures électriques. Mais en Inde, sixième économie mondiale, les véhicules à deux roues comme les scooters, les cyclomoteurs et les motos dominent le marché.

James Hong, responsable de la recherche sur la mobilité chez Macquarie Group, a déclaré que les véhicules à deux roues étaient plus demandés que les voitures en Inde, et cela ne devrait pas surprendre.

L’infrastructure routière sous-développée et les revenus personnels inférieurs rendent plus pratique et abordable pour les gens de posséder des scooters, des motos ou des cyclomoteurs, plutôt que des voitures, a déclaré Hong.

Pourtant, l’adoption reste faible.