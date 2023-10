L’Inde clinique a battu le Pakistan pour maintenir un record parfait en Coupe du monde de cricket | Actualités de la Coupe du monde de cricket ICC

L’Inde a écrasé le Pakistan de sept guichets lors d’un match à succès déséquilibré dans un stade Narendra Modi en pleine effervescence pour maintenir son record sans tache de 50 overs en Coupe du monde contre ses principaux rivaux.

La ville de l’ouest de l’Inde était en proie à la fièvre du cricket avant le match le plus attendu du tournoi samedi, et l’Inde a pris les commandes très tôt en regroupant ses adversaires pour 191 en 43 overs.

Avec Babar Azam (50 ans) et Muhammad Rizwan (49 ans) au milieu, un total d’environ 300 semblaient à la portée du Pakistan, seulement pour qu’ils s’effondrent en tas, n’ayant pas réussi à tenir leurs 50 overs.

Le skipper indien Rohit Sharma a mené la course avec un score époustouflant de 86, et les doubles champions sont finalement rentrés chez eux en 30,3 overs pour maintenir leur record d’invincibilité contre le Pakistan dans l’histoire du tournoi.

Ils ont également rejoint la Nouvelle-Zélande, finaliste en 2019, et sont les deux seules équipes à avoir remporté leurs trois premiers matches du tournoi jusqu’à présent.

Le lanceur rapide indien Jasprit Bumrah a été le joueur du match avec des chiffres de 2-19 sur neuf overs.

Rohit a frappé le ballon dans toutes les parties du terrain avec ses délicieux mouvements et tirs pour divertir une foule presque entièrement indienne dans le plus grand stade de cricket du monde après que les Pakistanais aient été effectivement interdits d’y assister.

L’Inde a perdu Shubman Gill et Virat Kohli – tous deux pour 16 – avant que Rohit et Shreyas Iyer, qui ont réussi les quatre gagnants pour atteindre 53, n’ont réalisé 77 points pour le troisième guichet et ont placé l’Inde confortablement sur la voie de la victoire.

Rohit est tombé en tentant un autre coup sûr contre Shaheen Shah Afridi pour se faire prendre au milieu du guichet, mais Iyer et KL Rahul ont ramené l’équipe à la maison avec facilité.

Les quilleurs ont remporté la victoire après que l’Inde a choisi de s’aligner et que Mohammed Siraj, Bumrah, Hardik Pandya, Kuldeep Yadav et Ravindra Jadeja ont chacun remporté deux guichets.

Le Pakistan a été éliminé en 42,5 overs, perdant huit guichets pour 36 points en 80 balles. Ils comptent désormais deux victoires et une défaite dans le tournoi à 10 nations.

‘Un de ces jours’

Le total était le troisième plus bas du Pakistan contre l’Inde lors de la Coupe du monde après 173 à Sydney (1992) et 180 à Manchester (1999).

Le Pakistan a commencé fort mais a perdu ses premiers matchs avant que les skippers Azam et Rizwan ne tentent de se reconstruire et de riposter dans leur position de 82.

Azam a atteint ses 50 balles sur 57 avec une limite, mais est tombé dans le suivant, renversé par Siraj alors que la foule rugissait pour voir le dos du batteur ODI numéro un mondial.

Kuldeep Yadav a rapidement frappé deux fois en plus pour renvoyer le gaucher Saud Shakeel et Iftikhar Ahmed, qui ont joué autour des jambes pendant quatre après que le ballon ait dévié des gants du batteur.

Bumrah a refusé à Rizwan ses 50 avec un coupeur plus lent qui a secoué les souches alors que le Pakistan glissait à 168-6.

Jouant devant son public, Bumrah avait un élan dans sa démarche et a frappé à nouveau dans le match suivant pour faire sortir Shadab Khan pour deux avant que Pandya et Jadeja ne se combinent pour envelopper la queue.

« Vous essayez d’analyser le guichet le plus tôt possible, donc lorsque nous avons commencé à jouer au bowling, nous avons appris que le guichet était du côté le plus lent et qu’une longueur dure rendrait le score plus difficile », a déclaré Bumrah après le match.

« Il n’y avait pas de virage constant, mais elle tournait un peu et je considère ma balle plus lente comme une roulette, alors j’ai pensé que cela pourrait être une option. J’essayais de faire ça et ça m’a captivé – c’était un de ces jours.

Le capitaine pakistanais, Babar, a déploré l’effondrement des frappeurs de son équipe.

« Nous avons bien commencé. Nous avions un bon partenariat [with Rizwan]. Nous avions prévu de jouer au cricket normal et de construire un partenariat. Soudain, nous avons eu un effondrement au milieu et nous n’avons pas bien fini.

« Avec le nouveau ballon, nous n’étions pas à la hauteur. Si nous l’avions été, la situation aurait pu être différente. Si nous avions pris des guichets tôt, nous aurions pu gagner le match.

Le match très attendu a suscité un énorme intérêt, les hôtels de la ville étant réservés et les supporters désespérés réservant même des examens corporels complets dans les hôpitaux locaux pour être sûrs d’avoir un endroit où dormir.

Un hôtel important de la ville facture habituellement 6 000 roupies (72 dollars) pour une chambre de luxe, mais vendredi, samedi et dimanche, le prix d’une journée a été augmenté à 70 000 roupies (841 dollars).

Seul un petit nombre de Pakistanais, dont de nombreux expatriés, ont pu assister au match après que les supporters de l’autre côté de la frontière aient enduré des retards de visa.