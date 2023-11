L’Inde cherchera à se « rassurer » sur l’orientation indo-pacifique des États-Unis et sur les liens de défense dans les pourparlers « 2+2 » dans le cadre de l’ouverture de la Chine

Les analystes estiment que Delhi suivra probablement de près l’engagement croissant entre les États-Unis et la Chine, avec la visite de Blinken, de la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen et de la secrétaire au Commerce Gina Raimondo à Pékin au cours des derniers mois.

« Au niveau bilatéral, l’agenda restera le même, mais au niveau régional – de l’équilibre entre deux guerres et la [growing] engagement avec Pékin – la question est de savoir si les États-Unis disposent de la bande passante nécessaire pour une réponse plus robuste à la Chine », a ajouté Pant.

Au milieu de l’implication des États-Unis dans les conflits à Gaza et en Ukraine, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin rencontreront leurs homologues indiens Subrahmanyam Jaishankar et Rajnath Singh pour le cinquième dialogue ministériel annuel « 2+2 », établi en 2018 pour renforcer les liens entre les États-Unis et l’Inde.

Les États-Unis feront pression pour renforcer les liens militaires et diplomatiques avec l’Inde lors de négociations de haut niveau vendredi, dans ce que les analystes considèrent comme une occasion pour New Delhi de chercher à se « rassurer » sur le fait que l’orientation indo-pacifique de Washington reste intacte malgré son engagement croissant avec la Chine.

Des responsables chinois et américains se sont rencontrés la semaine dernière à Pékin pour discuter de la situation dans les mers contestées de Chine méridionale et de Chine orientale, tandis que le vice-Premier ministre chinois He Lifeng a entamé mercredi sa visite de cinq jours aux États-Unis.

La semaine prochaine, le président chinois Xi Jinping effectuera son premier voyage aux États-Unis depuis cinq ans lorsqu’il se rendra au forum de coopération économique Asie-Pacifique, où il devrait tenir un sommet avec son homologue américain Joe Biden.

Dans un contexte d’engagements intensifiés, les pourparlers 2+2 permettraient également à l’Inde de clarifier l’approche de Washington à l’égard de la Chine, a déclaré Pant. Alors que la démarche américaine visait à « gérer le conflit à court terme », Pant a déclaré qu’il pensait que « la concurrence stratégique à long terme avec Pékin » restait la priorité de Washington.

Le président chinois Xi Jinping (à gauche) et son homologue américain Joe Biden se serrent la main en marge du sommet du G20 à Bali le 14 novembre. Xi et Biden devraient tenir un sommet la semaine prochaine. Photo : AFP

« Il ne s’agit pas seulement de l’Inde… les inquiétudes pourraient se répercuter en Australie et au Japon quant à la bande passante américaine en ce qui concerne l’Indo-Pacifique », a-t-il ajouté. « Les pourparlers 2+2 deviendront un mécanisme permettant de résoudre ou, du moins, de clarifier certaines de ces questions. »

Blinken a cherché mercredi à apaiser les craintes que les États-Unis ne détournent les yeux de la région Indo-Pacifique.

“L’Indo-Pacifique est une région critique pour notre avenir”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Tokyo. « Il est d’une importance vitale que, même si nous sommes confrontés à une véritable crise à Gaza, au Moyen-Orient, nous soyons non seulement capables, mais pleinement engagés, dans tous les intérêts que nous avons en Inde. Pacifique.”

03:04 Biden et Modi saluent la nouvelle ère des relations américano-indiennes et vantent les accords Biden et Modi saluent la nouvelle ère des relations américano-indiennes et vantent les accords

La sécurité à l’ordre du jour

Les analystes estiment que les liens croissants entre les États-Unis et la Chine ne poseront probablement pas de problème lors des négociations 2+2.

“Les conversations 2+2 permettent aux États-Unis et à l’Inde de s’engager étroitement sur des questions d’importance stratégique, de sorte que des événements et des résultats épisodiques pourraient avoir de l’importance, mais ils n’entraveront pas les discussions en cours sur la sécurité”, a déclaré Karthik Nachiappan, chercheur à l’Université nationale de Singapour. Institut d’études sud-asiatiques.

Nachiappan a souligné les négociations 2+2 de l’année dernière, au cours desquelles les positions américaines et indiennes sur l’Ukraine divergeaient – ​​l’Inde refusait de condamner les actions russes et achetait du pétrole brut russe à bas prix, face aux efforts occidentaux pour isoler Moscou.

Cette divergence « n’a pas bouleversé » les négociations de 2022, a déclaré Nachiappan.

Selon Aparna Pande, chercheuse et directrice de l’Initiative sur l’avenir de l’Inde et de l’Asie du Sud à l’Hudson Institute de Washington, les deux parties devraient plutôt promouvoir des liens bilatéraux plus étroits en matière de défense lors des négociations de vendredi.

Les deux pays ont déjà annoncé un accord entre la société américaine GE Aerospace et la société publique indienne Hindustan Aeronautics Limited pour produire des moteurs d’avions de combat F414 en Inde. Delhi acquiert également 31 drones armés MQ-9B, un accord probablement évalué à plus de 3 milliards de dollars.

En septembre, l’Inde et les États-Unis ont tenu un « dialogue intersessions 2+2 » entre responsables de rang inférieur. Parmi les questions abordées figuraient la défense, la sécurité, l’énergie propre et la résilience de la chaîne d’approvisionnement, selon un communiqué du ministère américain de la Défense.

“Ils ont également discuté des possibilités de renforcer davantage l’interopérabilité et la coopération logistique, notamment par le biais d’engagements maritimes combinés dans la région de l’océan Indien, ainsi que d’une coopération élargie dans les domaines spatial et cybernétique”, ajoute le communiqué.

Pande a déclaré que les deux parties chercheraient à promouvoir une coopération plus approfondie dans des domaines tels que la défense.

« Austin et Singh poursuivront probablement leurs conversations en cours sur les moyens de renforcer la coopération industrielle de défense, d’augmenter l’interopérabilité et d’étendre l’innovation à travers l’écosystème d’accélération de la défense indo-américain. [INDUS-X]”, a-t-elle déclaré, faisant référence à l’initiative lancée en juin de cette année pour mieux relier les deux gouvernements, les entreprises et les institutions universitaires dans la recherche et la production conjointes en matière de défense.

Des soldats à bord de chars T-90 de fabrication russe défilent lors d’une cérémonie célébrant la 73e Journée de l’armée indienne à New Delhi en janvier 2021. Photo : AFP

En encourageant le renforcement des liens en matière de défense, Washington pourrait également chercher à réduire la dépendance excessive de l’Inde à l’égard des armes russes, a déclaré Pande.

Selon une analyse réalisée en 2021 par les experts du Stimson Center, 85 % des principaux systèmes d’armes indiens proviennent de Russie.

Entre 2018 et 2022, 45 % des armes indiennes provenaient de Russie, suivie de la France avec 29 % et des États-Unis avec seulement 11 %, selon les données de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

Les exportations russes de défense ont toutefois été touchées depuis la guerre en Ukraine, la société d’exportation d’armes par actions Rosoboronexport ayant récemment déclaré qu’elle accordait la « priorité absolue » à « la fabrication et à la fourniture de produits pour l’armée russe ».

« Pour les États-Unis, il s’agit d’une opportunité unique de libérer l’Inde de sa dépendance à l’égard des équipements russes à un moment où l’Inde cherche à moderniser son armée et à renforcer sa base industrielle de défense nationale », a déclaré Pande.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese et le président chinois Xi Jinping se sont rendus lundi au Grand Palais du Peuple à Pékin. Photo : Xinhua via AP

Le sommet Quad de l’année prochaine pourrait également figurer à l’ordre du jour 2+2, l’Inde se concentrant probablement sur le renforcement de la coopération entre les quatre membres du pacte de sécurité suite au renforcement des relations entre l’Australie et la Chine.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese s’est rendu cette semaine à Pékin et a rencontré Xi, devenant ainsi le premier dirigeant australien à le faire depuis 2016. Albanese a déclaré qu’une relation bilatérale solide était « bénéfique pour l’avenir » et a invité Xi à se rendre en Australie.

“Les deux parties feront également le point sur les problèmes régionaux contemporains et échangeront des points de vue sur les priorités communes pour accroître la coopération dans les plates-formes multilatérales et à travers des cadres tels que Quad”, a déclaré mercredi le ministère indien des Affaires étrangères.

Pande, du Hudson Institute, a déclaré que le moment choisi pour les pourparlers 2+2 était symbolique.

« Le fait que le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin viennent à Delhi… à un moment où l’administration Biden est confrontée à la fois à la crise du Moyen-Orient et au conflit en Ukraine démontre le caractère critique de la menace chinoise pour les États-Unis. »