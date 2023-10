L’Inde cherche la « parité » avec le Canada au milieu d’informations faisant état d’une réduction des effectifs diplomatiques – National

L’Inde recherche la « parité » diplomatique avec le Canada alors que New Delhi aurait demandé à Ottawa de réduire considérablement sa présence officielle dans le pays.

Arindam Bagchi, porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, a fait cette déclaration jeudi aux journalistes alors que le conflit diplomatique autour du meurtre d’un citoyen canadien et d’un dirigeant sikh continue de s’approfondir.

« Compte tenu de la présence diplomatique beaucoup plus importante des diplomates canadiens et de leur ingérence continue dans nos affaires intérieures, nous avions et nous avons recherché la parité dans notre présence diplomatique respective », a-t-il déclaré.

« Des discussions sont en cours sur les modalités pour y parvenir. »





Les liens entre New Delhi et Ottawa se sont détériorés depuis le mois dernier, lorsque le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il existait des preuves « crédibles » selon lesquelles des agents du gouvernement indien pourraient avoir joué un rôle dans le meurtre de Hardeep Singh Nijjar en Colombie-Britannique cet été.

L’Inde a nié ces accusations, les qualifiant d’« absurdes ». Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré la semaine dernière qu’après avoir reçu un briefing des services de renseignement, il pouvait « confirmer » qu’il existait des « preuves claires » de l’implication présumée de New Delhi.

Mardi, le Financial Times et l’Associated Press ont rapporté que l’Inde avait demandé au Canada de rapatrier 41 de ses 62 diplomates d’ici le 10 octobre. New Delhi a menacé de révoquer leur immunité diplomatique s’ils restaient au-delà de cette date, ont indiqué des sources proches du dossier. l’affaire a été racontée aux médias.





Bagchi n’entrera pas dans les détails jeudi.

« De toute évidence, si la parité est atteinte, étant donné que le Canada compte un nombre d’habitants beaucoup plus important, il y aurait probablement une réduction de ces chiffres », a-t-il déclaré.

Selon le site Internet du Haut-commissariat de l’Inde, New Delhi compte 12 diplomates au Canada.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré mardi aux journalistes à Ottawa que le gouvernement croyait en la nécessité d’avoir une « forte empreinte diplomatique » en Inde.

«Nous sommes en contact avec le gouvernement indien. Nous prenons la sécurité des diplomates canadiens très au sérieux et nous continuerons à dialoguer en privé parce que nous pensons que les conversations diplomatiques sont meilleures lorsqu’elles restent privées », a-t-elle déclaré.

« Dans les moments de tensions – car il y a en effet plus que jamais des tensions entre nos deux gouvernements – il est important que les diplomates soient sur le terrain, et c’est pourquoi nous croyons à l’importance d’avoir une forte empreinte diplomatique en Inde. »





Trudeau a déclaré mardi que nous traversions une période « extrêmement difficile ».

« De toute évidence, nous traversons actuellement une période extrêmement difficile avec l’Inde », a-t-il déclaré, sans commenter directement les informations.

« Nous prenons cela extrêmement au sérieux, mais nous allons continuer à collaborer de manière responsable et constructive avec le gouvernement indien. »

Nijjar, 45 ans, était un leader sikh qui défendait le mouvement Khalistan. L’Inde avait déclaré que Nijjar, né en Inde, avait des liens avec le terrorisme, une allégation niée par Nijjar.





L’Inde a affirmé que le Canada était devenu un « refuge » pour les terroristes et a suspendu les services de visa au Canada. Ottawa n’a pas riposté de la sorte.

L’Inde a également expulsé un haut diplomate canadien après que le Canada ait expulsé un haut diplomate indien.

Les dernières expulsions par l’Inde ont exacerbé les tensions entre les pays. Trudeau a eu des rencontres glaciales avec le premier ministre indien Narendra Modi lors de la réunion du G20 en septembre à New Delhi, et quelques jours plus tard, le Canada a annulé une mission commerciale en Inde prévue à l’automne.

Une insurrection sikh sanglante qui a duré une décennie a secoué le nord de l’Inde dans les années 1970 et 1980, jusqu’à ce qu’elle soit écrasée par une répression gouvernementale qui a fait des milliers de morts, dont d’éminents dirigeants sikhs.

Le mouvement du Khalistan a perdu une grande partie de son pouvoir politique, mais il compte toujours des partisans dans l’État indien du Pendjab, ainsi que dans l’importante diaspora sikh d’outre-mer.

Alors que l’insurrection active a pris fin il y a des années, le gouvernement indien a averti à plusieurs reprises que les séparatistes sikhs tentaient de revenir.





Le gouvernement, dirigé par le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP), a été décrit par certains groupes de défense des droits de l’homme de premier plan comme celui qui a réprimé les minorités religieuses.

« Le gouvernement a adopté des lois et des politiques discriminatoires à l’égard des minorités religieuses, en particulier des musulmans », Human Rights Watch dit sur son site Internet.

« Ceci, associé à la diffamation des musulmans et d’autres minorités par certains dirigeants du BJP, et à l’incapacité de la police à agir contre les partisans du gouvernement qui commettent des violences, a encouragé les groupes nationalistes hindous à cibler en toute impunité les membres des communautés minoritaires ou les groupes de la société civile. »