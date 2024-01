L’Inde cherche à renforcer ses liens avec les gouvernements d’Asie du Sud, en snobant à nouveau les minorités ethniques

Hari Har Jnawali, Université Wilfrid-Laurier

La politique régionale de l’Inde est en train de changer. Il cherche à renforcer ses liens avec les élites dirigeantes d’Asie du Sud, notamment au Népal et au Sri Lanka, tout en ignorant les soulèvements ethniques en cours dans ces pays dans l’espoir de garantir ses intérêts géopolitiques.

L’opposition du gouvernement indien aux droits ethniques à l’intérieur de ses propres frontières est bien documentée. En 2019, par exemple, le gouvernement de Narendra Modi a décidé de révoquer le statut spécial de région autonome du Jammu-et-Cachemire, une décision récemment confirmé par la Cour suprême indienne.

Le Jammu-et-Cachemire a perdu sa constitution, son drapeau et son code pénal et a été transformé en deux territoires administrés par le gouvernement fédéral. Inde a également échoué pour gérer les conflits ethniques dans d’autres territoires, notamment le Tamil Nadu, le Pendjab et le Nagaland.

L’hypocrisie indienne

Ironiquement, le gouvernement indien soutient les mouvements ethniques dans d’autres pays d’Asie du Sud. Il soutient ou a soutenu le Mouvement Madheshi au Népal, le Guerre de libération bengali au Pakistan et Tamouls au Sri Lanka.

En raison de sa bilan national sur les droits ethniquesCependant, l’Inde n’a aucune autorité morale pour les soutenir ailleurs. Au lieu de cela, elle poursuit désormais une politique visant à plaire aux élites dirigeantes de son voisinage, ce qui, espère-t-elle, servira ses aspirations nationales à devenir une puissance régionale comme la Chine.

Jusqu’à présent, cette politique a eu des résultats limités.

L’Inde fait amende honorable envers le Népal depuis 2015, lorsqu’elle a imposé un blocus et entravé le transport de produits pétroliers vers le Népal. Il voulait forcer le gouvernement népalais à intégrer les revendications des Madheshi dans la constitution népalaise.

Le Népal a refusé et a plutôt présenté sa constitution sans répondre aux préoccupations des Madheshi. Il a également signé des accords de commerce et de transit avec la Chine pour minimiser la dépendance du Népal à l’égard de l’Inde.

En réponse, l’Inde a discrètement levé ses sanctions et a depuis s’est abstenu de faire pression sur les autorités népalaises. Les élites dirigeantes et les dirigeants madheshi étaient critiques de l’ingérence de l’Inde.

En bref, l’Inde a payé un prix élevé prix stratégique pour le blocus.

Les faux pas indiens passés

L’Inde a connu des erreurs similaires dans le passé.

Il s’est impliqué dans le conflit ethnique au Sri Lanka au début des années 1980, irritant à la fois les responsables gouvernementaux et les insurgés. L’Inde s’est finalement retirée et le Sri Lanka a surmonté ses conflits ethniques en Aide militaire et financière chinoise.

En 1971, l’Inde est intervenue dans le conflit ethnique au Pakistan lorsque les musulmans bengalis ont poursuivi leurs efforts. État indépendant pour devenir le Bangladesh des temps modernes. Ce soutien a intensifié les relations indo-pakistanaises déjà tendues.

Même après l’indépendance du Bangladesh, les tensions ethniques ont persisté. Les peuples Jumma se sont battus contre la décision du gouvernement du Bangladesh transférer musulmans bengalis vers les Chittagong Hill Tracts, la patrie contestée des minorités autochtones. L’Inde a soutenu leur lutte en fournir un refuge aux déplacés Jumma dans son État de Tripura.

Tous ces efforts – passés et présents – pour soutenir les mouvements ethniques dans les pays voisins n’ont pas réussi à aider l’Inde à devenir un acteur majeur dans la région. Au lieu de cela, elles ont entraîné des relations tendues avec les gouvernements au pouvoir pendant des années.