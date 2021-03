Le capitaine talismanique Sunil Chhetri ne sera pas là pour inspirer, mais une jeune équipe indienne cherchera à jouer au football sans peur contre un Oman plus fantaisiste lors de son premier match international en plus d’un an ici jeudi. Chhetri n’est pas avec l’équipe pour les deux matches amicaux internationaux ici – le deuxième contre les Émirats arabes unis lundi – alors qu’il se remet du COVID-19.

Mais l’équipe avec un âge moyen d’un peu plus de 24 ans est impatiente de participer à son premier match international après novembre 2019 et beaucoup d’entre elles ont bien réussi la récente Super League indienne pour leurs franchises respectives. L’entraîneur-chef Igor Stimac a déclaré qu’il avait dit aux joueurs de jouer au football libre et sans peur car il n’attendait pas grand-chose de ces deux matches.

«Nous voulions leur donner l’expérience de jouer des équipes plus fortes, ce qui leur donnera plus de confiance et d’intrépidité à l’avenir. Je leur ai dit qu’il ne devrait y avoir aucune pression sur eux », a déclaré Stimac avant le match. «Nous ne sommes pas obsédés par les résultats.» Parlant d’Oman, Stimac a déclaré: «J’ai vu leur match contre la Jordanie. C’est un côté vraiment physique, bien organisé et vraiment patient. Nous avons également travaillé dur et nous nous attendons à un bon match demain. Oman entame le match de jeudi après avoir disputé un match nul et vierge avec la Jordanie samedi. Avant cela, leur dernier match était en décembre 2019 dans la Coupe du Golfe où ils ont perdu contre le Koweït et l’Arabie saoudite.

L’absence de Chhetri, le deuxième meilleur buteur international parmi les joueurs actifs, se fera beaucoup sentir, mais l’Inde a réussi un match nul et vierge contre le champion d’Asie du Qatar à Doha sans l’attaquant vedette lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde 2022 en 2019. «C’est un gros raté, ne pas avoir Chhetri bhai dans l’équipe. Mais je suis sûr que les garçons saisiront cette opportunité et nous devons jouer ensemble en équipe », a déclaré le gardien numéro un et joueur senior Gurpreet Singh Sandhu, qui a dirigé l’équipe à plusieurs reprises.

Heureusement pour Stimac, l’équipe de 27 membres est un mélange de joueurs qui ont déjà fait partie de l’équipe et de nouveaux visages comme Akash Mishra, Liston Colaco, Ishan Pandita, Bipin Singh et Lalengmawia. Les recrues seraient particulièrement désireuses de montrer leur talent après avoir eu un impact dans l’ISL. Amrinder Singh, Chinglensana Singh, Rowllin Borges et Lallianzuala Chhangte ont été les meilleurs interprètes indiens pour leurs équipes ISL et ils seront soutenus par des militants expérimentés comme Gurpreet, Sandesh Jhingan et Anirudh Thapa. Plus de la moitié des 27 joueurs sont soit de nouveaux visages, soit n’ont pas joué pour l’Inde alors qu’ils faisaient partie des équipes précédentes.

La décision de la Fédération indienne de football de disputer des matches amicaux internationaux contre des équipes fortes comme Oman et les Émirats arabes unis avant les matches de qualification conjoints de la Coupe du monde 2022 et de la Coupe d’Asie 2023 en juin a été saluée par Stimac et Chhetri. Ce sera un match difficile contre Oman qui a battu l’Inde dans les deux manches des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en 2019.

Oman est classé 81e dans le classement de la FIFA, tandis que l’Inde est 104e, mais les hommes de Stimac devraient avoir confiance dans le fait qu’ils étaient à égalité avec le Golfe lors du match aller à domicile des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 à Guwahati. En fait, l’Inde s’enfuyait avec le match après que Chhetri leur ait donné la tête. Oman, cependant, a marqué deux buts tardifs pour remporter le match. Les vainqueurs de la Coupe du Golfe 2017 ont également remporté le match retour à Mascate 1-0.

L’histoire favorise également Oman qui a remporté cinq fois au cours des six matches disputés contre l’Inde au cours de la dernière décennie. Un match s’est terminé par un match nul. L’Inde n’est pas en mesure de se qualifier pour la Coupe du monde 2022, mais est toujours en lice pour la qualification à la Coupe d’Asie 2023.

Escouade indienne: Gurpreet Singh Sandhu, Amrinder Singh, Subhashish Roy Chowdhury, Dheeraj Singh, Ashutosh Mehta, Akash Mishra, Pritam Kotal, Sandesh Jhingan, Chinglensana Singh, Adil Khan, Mandar Rao Dessai, Mashoor Shereef, Rowllin Borges, Rayon Fernandesson, Lalande Fernandeshia , Anirudh Thapa, Bipin Singh, Yasir Mohammad, Suresh Singh, Halicharan Narzary, Lallianzuala Chhangte, Ashique Kuruniyan, Manvir Singh, Ishan Pandita, Hitesh Sharma, Liston Colaco. Le match commence à 19h15 IST; pour être retransmis en direct sur Eurosport.