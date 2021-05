L’Inde cherche à accélérer les importations de vaccins Covid alors qu’elle lutte pour sécuriser les approvisionnements pour la production nationale

Dans un communiqué annonçant cette décision jeudi, New Delhi a déclaré que son processus d’approbation des jabs Covid-19 avait été « Modifié pour supprimer complètement l’exigence d’essai pour les vaccins bien établis fabriqués dans d’autres pays. »

Cette décision était liée à une annonce de l’Inde selon laquelle elle est en pourparlers avec Pfizer pour organiser les importations de doses du vaccin Covid de la société à la « Le plus tôt possible » occasion. D’autres discussions sont actuellement en cours avec Johnson & Johnson et avec Moderna, bien qu’un accord n’ait pas encore été conclu sur la sécurisation de l’approvisionnement de New Delhi en vaccins.

L’Inde utilise actuellement trois vaccins dans son programme d’inoculation: AstraZeneca, produit localement au Serum Institute, Covaxin, fabriqué par la société indienne Bharat Biotech, et Sputnik V, importé de Russie.

La fabrication nationale en Inde a connu de graves difficultés ces derniers mois, car les approvisionnements en matières premières sont épuisés, réduisant les quantités pouvant être produites et affectant à son tour la capacité du pays à exporter des doses dans le cadre de son implication dans le programme mondial Covax.

Depuis le début de la pandémie, l’Inde a enregistré 27 369 093 cas confirmés de virus, le deuxième plus élevé au niveau international, et 315 235 décès, selon les données fournies à l’OMS au 27 mai. L’Inde enregistre toujours le plus grand nombre de nouvelles infections quotidiennes de n’importe quel pays, bien que ce chiffre soit inférieur à ceux enregistrés au niveau national plus tôt en mai.

