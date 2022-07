L’Inde, championne en titre, ne participera pas à l’épreuve par équipe féminine après avoir perdu contre la Malaisie en quarts

L’Inde, championne en titre, dirigée par la pagayeuse vedette Manika Batra, s’est retirée de l’épreuve féminine de tennis de table par équipe aux Jeux du Commonwealth après avoir perdu contre la Malaisie 3-2 en quarts de finale à Birmingham samedi.

Après avoir enregistré une victoire facile lors d’un match de phase de groupes plus tôt dans la journée, l’équipe féminine indienne s’est inclinée face à la Malaisie en huitièmes de finale. Batra a remporté un match en simple et perdu l’autre alors que l’équipe indienne a fait une sortie prématurée du tournoi.

L’Inde était sur le dos après que la paire de Reeth Tennison et Sreeja Akula ait perdu le match d’ouverture en double 1-3 (7-1, 1 6-11, 11-5, 6-11) avant que Batra n’égalise avec un 3-2 (11-8, 11-5, 8-11, 9-11, 11-3) victoire sur Ying Ho en simple.

Akula a ensuite réparé la défaite en double en battant Li Sian Alice Chang 3-0 (11-6, 11-6, 11-9). Mais Batra n’a pas réussi à sceller l’égalité pour l’Inde puisqu’elle a perdu contre Karen Lyne 3-0 (6-11, 3-11, 9-11) dans le quatrième match crucial alors que la Malaisie a fait un autre retour dans le match nul.

La Malaisie a profité de l’élan alors que Ying Ho battait Tennison 3-2 (10-12, 11-8, 6-11, 11-9, 11-9) dans un match décisif serré pour briser le cœur des Indiens.

Plus tôt dans la journée, l’équipe féminine indienne avait surclassé la Guyane 3-0 dans un match du groupe 2.

L’équipe féminine, défendant le titre qu’elle avait remporté à Gold Coast il y a quatre ans, avait connu un début de campagne gagnant vendredi après avoir écrasé l’Afrique du Sud et les Fidji par des marges identiques de 3-0.

Le deuxième jour de compétition, le premier à se présenter était la paire d’Akula et Tennison et il a écrasé Natalie Cummings et Chealsea Edghill 11-5, 11-7, 11-7 pour donner l’avantage à l’Inde 1-0.

Ensuite, Batra, championne en titre des Jeux du Commonwealth, qui est devenue la première pagayeuse indienne à remporter une médaille d’or en simple féminin lors de la dernière édition, a décimé Thuraia Thomas en matchs consécutifs 11-1, 11-3, 11-3.

Dans un autre match féminin en simple, Tennison s’est battue pour enregistrer une victoire de 11-7, 14-12, 13-11 contre Chealsea Edghill, qui a offert un spectacle fougueux. Sa victoire a permis à l’Inde de remporter l’égalité de manière convaincante.

L’équipe masculine indienne a poursuivi son spectacle impressionnant en enregistrant sa deuxième victoire consécutive avec une raclée 3-0 contre l’Irlande du Nord.

Le vétéran Achanta Sharath Kamal s’est associé à Harmeet Desai pour battre James Skelton et Owen Cathcart 11-3, 9-11, 11-6, 11-1 en double masculin pour donner à l’Inde une avance de 1-0.

Sanil Shetty a ensuite battu Paul McCrerry 11-5, 15-13, 11-6 pour étendre l’avance de l’Inde.

Mais Harmeet Desai a dû creuser profondément avant de l’emporter sur Catchcart 5-11, 11-9, 12-14, 11-3, 11-6 dans un deuxième match en simple âprement disputé.

