La victoire a été un ascenseur pour les gens à travers l’Inde, où le cricket jouit d’un statut inégalé en tant que passion partagée dans cette nation massive et généralement brisée. C’était une publication bienvenue dans une période particulièrement difficile pour l’Inde, qui a été battue par la pandémie de Covid-19 et qui est sous le choc des conséquences d’un ralentissement économique.

Mais à la fin, une jeune équipe sans ses grandes stars, éviscérée par des blessures et dégonflée en entendant des abus racistes de la part de la foule, a réussi un exploit rare mardi: vaincre une Australie confiante sur son propre terrain, remportant un quatre- série de matchs avec une victoire à Brisbane, dans un lieu où les hôtes n’avaient pas perdu un match de cinq jours depuis plus de 30 ans.

La victoire en Australie est considérée comme l’une des plus grandes de l’histoire du cricket en Inde. Lors des célébrations, il était clair que pour de nombreux Indiens, le sport était également devenu un symbole important de l’ambition plus large de leur nation de côtoyer les puissances mondiales.

Les fans ont été collés à leurs écrans de télévision et à leurs téléphones portables à travers le pays mardi alors que le sort de la série Test, comme l’appelle la version plus longue du jeu sur plusieurs jours, est allé jusqu’aux derniers instants du match final. Un commentateur de télévision a même déclaré aux téléspectateurs que s’il y avait un jour pour annuler le travail avec une excuse, c’était bien celui-ci. À New Delhi, les radiodiffuseurs ont pu être entendus rugir d’excitation des voitures coincées dans les embouteillages notoires de la ville.

La victoire a souligné la prééminence de l’équipe indienne dans un match autrefois dominé par l’Angleterre, les Antilles et l’Australie, et la position du pays au centre d’un sport qui a apporté à ses stars beaucoup de fanfaronnades et de grandes fortunes.

La Premier League indienne, un tournoi organisé en Inde chaque année autour d’une version plus courte du jeu où chaque match dure environ trois heures, est l’un des événements sportifs les plus lucratifs au monde, évalué à près de 7 milliards de dollars en 2019.

La ligue attire des joueurs prestigieux du monde entier pour jouer pour des équipes de clubs indiens pour des salaires élevés dans un festival glamour de couleurs.

La ligue est devenue si centrale dans le sport, et si lucrative, qu’elle a été lancée au plus fort de la pandémie en septembre. Le virus se propageant rapidement en Inde, les organisateurs ont déplacé le tournoi aux Émirats arabes unis, où il a créé des «bulles bio» pour les matchs et en a mené autant comme 30000 tests Covid. L’organisme indien d’organisation du cricket a gagné plus de 500 millions de dollars du tournoi de l’année dernière, ont déclaré des responsables aux médias locaux.

Pour assurer sa victoire en série en Australie, l’équipe indienne a dû rebondir après un début humiliant dans lequel les hôtes les ont écrasés lors du premier match en décembre. Ils ont également dû continuer sans les services de leur capitaine régulier, Virat Kohli, qui est rentré chez lui en congé de paternité après le premier match, et avec plusieurs joueurs clés exclus pour blessures.