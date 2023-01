L’Inde célèbre la fête nationale avec le président égyptien comme invité

NEW DELHI (AP) – Des dizaines de milliers de personnes ont enduré le froid et la brume hivernales jeudi alors qu’elles se rassemblaient pour regarder un défilé dans la capitale indienne mettant en valeur la capacité de défense et le patrimoine culturel du pays sur un boulevard cérémoniel récemment réaménagé.

Le président égyptien Abdel Fattah El-Sissi était l’invité officiel de l’événement du Jour de la République indienne, qui marquait l’anniversaire de l’adoption de la constitution du pays le 26 janvier 1950, près de trois ans après son indépendance de la domination coloniale britannique.

Une fanfare de 144 membres et un contingent de marcheurs des forces armées égyptiennes ont également rejoint des bataillons de l’armée et de la police indiennes lors du défilé.

El-Sissi, en costume bleu et cravate assortie, était flanqué du président indien Droupadi Murmu et du Premier ministre Narendra Modi, qui portait un turban de couleur safran et jaune symbolisant les couleurs nationalistes hindoues.

Des dizaines de femmes, d’hommes, d’écoliers et de danseurs folkloriques vêtus de robes colorées ont exécuté des danses culturelles et fusionnelles sur le boulevard au milieu des acclamations de la foule.

Des obusiers, des chars, des missiles de croisière supersoniques, des missiles antichars et des véhicules blindés de transport de troupes ont été présentés lors du défilé, avec des centaines d’hommes de la police et des bataillons militaires marchant le long. Des cascadeurs à moto ont également rejoint le palais présidentiel.

Parmi les autres participants figuraient un régiment à dos de chameau avec ses cavaliers moustachus dirigés par une fanfare brillante avec des tubas.

Le défilé de 90 minutes s’est terminé par un défilé aérien mettant en vedette 75 chasseurs de l’armée de l’air, dont des avions Rafale, des avions de transport et des hélicoptères.

Rajpath Avenue, construite par les anciens dirigeants britanniques de l’Inde, a été réaménagée dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde au cours des deux dernières années. Il est bordé des deux côtés par d’immenses pelouses, des canaux et des rangées d’arbres, et a été rebaptisé “Kartavayapath” (Boulevard du Devoir).

Les travailleurs qui ont aidé à rénover le boulevard, leurs familles et les préposés à l’entretien étaient assis devant l’estrade principale pendant le défilé dans le cadre du thème de cette année : « Participation du peuple ».

L’Inde invite traditionnellement les dirigeants étrangers à assister au défilé. L’ancien président français François Hollande était l’invité d’honneur en 2016 et l’ancien président américain Barack Obama l’a vu en 2015. Dix dirigeants d’Asie du Sud-Est ont regardé le défilé en 2018.

Manish Swarup et Ashok Sharma, The Associated Press