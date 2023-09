L’Inde brûle davantage de charbon pour produire de l’électricité alors que le temps sec suscite des craintes de panne d’électricité

L’Inde a intensifié l’utilisation du charbon pour produire de l’électricité afin de mettre fin aux pannes causées par la baisse de la production hydroélectrique.

Le mois d’août le plus sec depuis plus d’un siècle a permis à la production d’électricité d’atteindre un record de 162,7 milliards de kilowattheures.

La part du charbon dans la production d’électricité a atteint 66,7 % en août – la plus élevée pour le mois en six ans.

L’Inde a intensifié l’utilisation du charbon pour produire de l’électricité dans le but de mettre fin aux pannes causées par la baisse de la production hydroélectrique, alors que l’augmentation des énergies renouvelables peine à suivre le rythme de la demande record d’électricité.

Il est inhabituel que la consommation d’électricité en Inde augmente en août, lorsque les températures sont plus basses en raison de la mousson annuelle qui s’étend entre juin et septembre. La demande culmine généralement en mai, lorsque les Indiens mettent en marche leurs climatiseurs. vaincre la chaleur et les industries fonctionnent sans perturbations liées à la pluie.

Cependant, le mois d’août le plus sec depuis plus d’un siècle a entraîné une hausse de la production d’électricité à un niveau record de 162,7 milliards de kilowattheures (unités), a montré une analyse par l’agence de presse Reuters des données de l’opérateur de réseau fédéral Grid India.

La part du charbon dans la production d’électricité a atteint 66,7 % en août – la plus élevée pour le mois en six ans, selon une analyse Reuters des données gouvernementales. La diminution des précipitations a fait chuter la part de l’hydroélectricité dans la production globale à 14,8 %, contre 18,1 % au cours de la même période de l’année dernière.

Le gouvernement a défendu à plusieurs reprises l’utilisation du charbon, citant des émissions par habitant plus faibles que celles des pays plus riches et une production croissante d’énergies renouvelables.

Malgré une demande plus élevée de charbon, les centrales électriques ont réduit leurs importations de 24 %, à 17,85 millions de tonnes métriques, au cours des quatre premiers mois de l’exercice se terminant en mars 2024, selon les données gouvernementales, en raison d’une augmentation de 10,7 % de la production de l’entreprise publique. Charbon Inde.

La baisse des importations du deuxième importateur mondial de combustible polluant derrière la Chine a maintenu les prix mondiaux du charbon thermique à un niveau bas ces derniers mois.

Les analystes et les responsables de l’industrie attribuent la consommation d’énergie plus élevée aux agriculteurs qui utilisent davantage d’électricité pour irriguer les champs en raison du manque de pluie, de l’intermittence des énergies renouvelables et de la demande accrue de refroidissement avec des températures plus chaudes que d’habitude.

« Compte tenu de la situation d’approvisionnement déjà tendue, la mauvaise mousson du mois d’août ayant entraîné une forte demande agricole, la chute soudaine de la production éolienne… a encore aggravé la situation », a déclaré jeudi la société d’analyse énergétique EMA Solutions dans un article sur LinkedIn.

La demande de pointe de l’Inde – la capacité maximale requise à tout moment de la journée – a atteint un record de 243,9 gigawatts (GW) le 31 août, selon les données de Grid India, dépassant la capacité disponible de 7,3 GW.

L’offre d’électricité a été inférieure de 780 millions d’unités à la demande en août, selon les données, ce qui constitue la pénurie la plus élevée depuis avril 2022, lorsque l’Inde a été confrontée à ses pires coupures d’électricité en six ans et demi.

Les responsables météorologiques s’attendent à ce que les précipitations à l’échelle nationale en septembre soient conformes à la moyenne à long terme, offrant peut-être un peu de répit aux opérateurs de services publics.

La part du charbon dans la production a atteint 74,2 % au cours des huit mois terminés en août, selon les données de Grid India, contre 72,9 % au cours de la même période de l’année dernière et en bonne voie pour une troisième augmentation annuelle consécutive. La part de l’hydroélectricité est passée de 10,9% à 9,2%.

La production globale d’électricité a augmenté de plus de 108 milliards d’unités cette année, éclipsant une augmentation d’environ 16 milliards d’unités de production renouvelable.

L’Inde n’a pas réussi à atteindre son objectif d’installer 175 GW d’énergies renouvelables d’ici 2022 et a depuis déclaré qu’elle tenterait de porter sa capacité non fossile – énergie solaire et éolienne, énergie nucléaire et hydroélectrique, et bioénergie – à 500 GW d’ici 2030.

Atteindre cet objectif nécessiterait plus de 43 GW de capacité non fossile supplémentaire chaque année, soit près de trois fois l’ajout moyen de capacité non fossile au cours des deux dernières années jusqu’en juillet.