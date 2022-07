L’Inde brûlante “B” bat l’Estonie 4-0 aux Olympiades d’échecs

L’Inde “B” a blanchi l’Estonie 4-0 au deuxième tour de la section Open de la 44e Olympiade d’échecs ici samedi tandis que l’équipe “A”, deuxième tête de série, a battu la Moldavie 3,5-0,5 pour faire deux victoires en autant de matches. Le champion du monde Magnus Carlsen était sous les projecteurs après avoir raté le premier tour alors qu’il marquait contre Georg Meier pour jouer le rôle principal dans la victoire 4-0 de la Norvège, troisième tête de série, contre l’Uruguay.

La formidable équipe américaine, tête de série de l’Open, n’a pas eu la tâche facile pour une deuxième journée consécutive car l’équipe étoilée n’a pu remporter qu’une victoire de 2,5-1,5 sur le Paraguay après avoir perdu un demi-point contre l’Angola sur le première journée. Dans la section féminine, l’Inde “A”, tête de série, a battu l’Argentine 3,5-0,5.

Koneru Humpy, jouant au premier rang, a été tenu en échec par Marisa Zuriel en 44 coups, mais Tania Sachdev et Bhakti Kulkarni ont remporté des victoires sur Maria Campos et Maria Belen Sarquis pour donner la victoire à l’équipe avant que R Vaishali ne se batte contre Maria Jose Campos. sur le deuxième tableau pour sceller la victoire.



L’Inde ‘B’ a enregistré une victoire de 3,5-0,5 sur la Lettonie avec Mary Ann Gomes, Soumya Swaminathan et Mary Ann Gomes battant leurs adversaires respectifs – Laura Rogule, Agnesa S Ter-Avetisjana et Nellija Malkakova. Padmini Rout n’a pas pu dépasser Ilze Berzina et a partagé le point.

La troisième équipe hôte de la section féminine, India ‘C’ a battu Singapour 3-1 avec des victoires pour PV Nandhidhaa et Easha Karavade. Pratyusha Bodda et Vishwa Vasnawala ont été tenus en échec par Yang Hazel Liu et Kun Fang respectivement. L’épreuve masculine a vu l’Inde « B », vue par beaucoup, dont Carlsen et le légendaire Viswanathan Anand, comme des chevaux noirs, a remporté une victoire 4-0.

D Gukesh sur le plateau supérieur a battu Kalle Kiik tandis que R Praggnanandhaa sur le deuxième plateau, après s’être reposé vendredi, a battu Kirill Chukavin. Il y a eu des victoires pour les expérimentés B Adhiban et Raunak Sadhwani contre Aleksandr Volodin et Andrei Shishkov respectivement. match nul contre Andrei Macovei. L’Inde “C” a clôturé la journée avec une défaite complète de 3,5 à 0,5 contre le Mexique.

Lors du match USA-Paraguay, le numéro 4 mondial Fabiano Caruana était détenu par Axel Bachmann, tout comme Wesley So et Sam Shankland par leurs adversaires Rami Delgado et M Ruben D Zacarias respectivement. Leinier Dominiguez Perez a fourni le point gagnant en battant Jose Fernando Cubas .

Dans d’autres matches de l’événement Open, il y a eu des victoires pour l’Espagne, quatrième au classement, et la Pologne, au cinquième rang, contre la Belgique. Alors que l’Espagne a enregistré une marge de 3,5-0,5 sur son adversaire, la Pologne a remporté une victoire 3-1. L’Azerbaïdjan, sixième au classement, a battu les Philippines 3-1 pour sa deuxième victoire. Après deux tours, l’Inde “B” a quatre points (2 points pour une victoire) dans la section Open.

Résultats – Matchs de l’Inde : L’Inde « A » a battu la Moldavie 3,5-0,5 (P Harikrishna a battu Ivan Schitco, Arjun Erigaisi a fait match nul avec Andrei Macoveri, SL Narayanan a battu Vladimir Hamitevici, K Sasikiran a battu Lulian Baltag).

L’Inde “B” a battu l’Estonie 4-0 (D Gukesh a battu Kalle Kiik, R Pragnanandhaa a battu Kirill Chukavin, B Adhiban a battu Aleksandr Volodin, Raunak Sadhwani a battu Andrei Shishkov).

L’Inde “C” a battu le Mexique 3,5-0,5 (Surya Shekhar Ganguly a battu G Hernandez Guerrero, SP Sethuraman a fait match nul avec Chami Ibarra, Abhijeet Gupta a fait match nul avec Rosas Diaz, Karthikeyan Murali a battu Vidal Capo).

Femmes : L’Inde A a battu l’Argentine 3,5-0,5 (Konery Humy a fait match nul avec Maria Zuriel, R Vaishali a battu Maria Jose Campos, Tania Sachdev a battu Rodas Borda, Bhakti Kulkarni a battu Maria Belen Sarquis).

L’Inde “B” a battu la Lettonie 3,5-0,5 (Vantika Agrawal a battu Laura Rogule, Padmini Rout a fait match nul avec Ilze Berzina, Soumya Swaminathan a battu Agnesa S Ter-Avetisja, Mary Ann Gomes a battu Nellija Maklakova).

