L’Inde bloque “l’article de propagande” de la BBC — RT World News

La mini-série lie le Premier ministre Narendra Modi à une émeute ethnique sanglante et mortelle

L’Inde a bloqué le partage d’un documentaire de la BBC critiquant le Premier ministre Narendra Modi sur YouTube et Twitter, a annoncé samedi le conseiller du gouvernement Kanchan Gupta. Claqué pour son « état d’esprit colonial » par le ministère des Affaires étrangères du pays, la série examine le rôle présumé du Premier ministre dans l’incitation à la violence ethnique en 2002.

Le ministère indien de l’Information et de la Radiodiffusion a demandé à YouTube de bloquer les extraits du documentaire et a demandé à Twitter de supprimer plus de 50 tweets renvoyant aux vidéos YouTube, a écrit Kanchan Gupta, un conseiller du ministère, sur Twitter.

Les deux plateformes de médias sociaux se sont conformées aux instructions du ministère, a ajouté Gupta.

Gupta a décrit le documentaire – qui n’a pas été diffusé en Inde – comme “propagande hostile” et “Déchets anti-indiens”. Il a affirmé que l’autoriser à le voir compromettrait “la souveraineté et l’intégrité de l’Inde”, et pourrait attiser les tensions ethniques.















Le premier épisode de “India: The Modi Question” a été diffusé mardi. Retraçant la montée au pouvoir du Premier ministre hindou en mettant l’accent sur sa politique envers la minorité musulmane indienne, la série s’est ouverte en examinant les accusations selon lesquelles Modi n’a pas réussi à empêcher le massacre de centaines de musulmans en 2002.

Modi était ministre en chef de l’État du Gujarat au moment où un train transportant des pèlerins hindous a été assailli par une foule musulmane avant de prendre feu, tuant 59 personnes. Une vague de représailles a suivi, les hindous saccageant des mosquées et assassinant des musulmans. Après plusieurs semaines d’émeutes, 1 044 personnes sont mortes, dont environ les trois quarts sont musulmanes.

Une commission gouvernementale a découvert que l’incendie avait été déclenché par la foule musulmane, bien que cette conclusion ait été contestée. Alors que Modi était accusé d’avoir laissé la violence faire rage, il a été blanchi en 2012 de toute implication à la suite d’une enquête de la Cour suprême indienne.

Plus tôt cette semaine, le ministère indien des Affaires étrangères a qualifié le documentaire “une pièce de propagande conçue pour pousser un récit discrédité particulier,” avec un porte-parole déclarant que “Le parti pris, le manque d’objectivité et, franchement, un état d’esprit colonial continu, sont manifestement visibles.”