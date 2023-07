L’Inde bat l’Iran en finale pour remporter le Championnat d’Asie Kabaddi 2023

L’Inde est devenue championne du Championnat d’Asie Kabaddi 2023 en battant l’Iran en finale à Busan, en Corée, vendredi.

L’Iran a commencé de manière agressive, mais l’Inde a tenu bon dans la finale très importante. Pawan Sehrawat, le capitaine, a aidé l’Inde à infliger le premier all-out avec deux points de contact et a porté le score à 10-4. L’Inde a continué à faire pression sur les Iraniens et a produit un autre total. A la fin de la première mi-temps, l’Inde menait la finale par 23-11.

Le polyvalent iranien, Mohammadreza Chiyaneh, a tenté de faire un retour pour l’équipe iranienne en seconde période ; cependant, ils ont fini par concéder un autre all-out, traînant par 33-14. Les deux équipes ont tout donné dans cette rencontre à haute tension, mais l’Inde a réussi à défendre son titre avec une victoire 42-32 sur l’Iran.

Pour commencer la quatrième et dernière journée, l’Inde a apporté quelques modifications à son 7 de départ et a laissé reposer quelques-uns de ses meilleurs joueurs, tels que Pawan Sehrawat et Aslam Inamdar, lors de leur dernier match de championnat. La forte équipe indienne a réussi à infliger un début de tous azimuts. Les champions en titre ont continué à relever la barre et ont rendu difficile pour l’adversaire de gagner des points. Hong Kong a succombé sous la pression, et à la fin de la première mi-temps, l’Inde s’est avérée être une équipe bien supérieure.

Les raiders et défenseurs indiens ont travaillé en tandem et ont continué à faire monter la pression. Hong Kong a fait de son mieux pour montrer une certaine résistance. Ils ont amélioré leur jeu en seconde période, mais ce n’était tout simplement pas suffisant contre l’équipe indienne. L’Inde a poursuivi sa séquence de victoires et a effectué un balayage net dans les matches de championnat avec un score de 64-20 contre Hong Kong.

L’Iran avait battu le Japon avec un score de 71-13 lors de son dernier match de championnat pour réserver une place en finale.

Classement final du 11e Championnat d’Asie de Kabaddi 2023 :

Il s’agit du huitième titre asiatique de Kabaddi pour l’Inde, l’Iran n’ayant gagné qu’une seule fois.