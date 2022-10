L’Inde bat les Maldives 5-0 lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC

L’Inde a lancé ses éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC 2023 avec style, battant les Maldives 5-0 au stade Prince Saud Bin Jalawi ici mardi.

Le capitaine Vanlalpeka Guite, Lalhmingchhuanga Fanai, Aman, Boby Singh, Phoenix Oinam ont chacun marqué un but pour en faire une performance cinq étoiles pour l’Inde.

L’Inde est partie du bon pied, Huzafah et Boby orchestrant des attaques sur le flanc gauche.

Les Blue Colts ont frôlé l’ouverture du score à la 9e minute, lorsqu’un corner de Vanlalpeka Guite sur la gauche a failli être retourné par Faizan. Cependant, le ballon est passé terriblement près du but, se déplaçant parallèlement à la ligne de but, avant de sortir du jeu.

Il ne leur a pas fallu trop de temps pour marquer le premier but, car le capitaine Guite a couru sur un centre bas de la droite et l’a inscrit à la maison.

Fanai a doublé la mise à la 24e minute, lorsqu’il a tenté sa chance à longue distance, alors que le ballon déviait et dépassait le gardien des Maldives.

Les deux buts ont placé l’Inde fermement dans le siège du conducteur, alors qu’un Guite confiant a orchestré les attaques pour les Blue Colts, descendant souvent au milieu de terrain pour rejoindre les milieux de terrain et les ailiers.

Le capitaine indien a failli en faire trois lorsqu’il a pris en charge un coup franc près de la surface de réparation des Maldives. À environ 20 mètres, Guite a complètement battu le gardien, mais le ballon a heurté les boiseries.

L’Inde a pris une pause avec une avance de deux buts, mais est sortie avec plus d’élan après la pause.

L’entraîneur-chef Bibiano Fernandes a effectué trois changements après la pause, faisant entrer Gurnaj Singh, Phoenix Oinam et Chandan Yadav, à la place de Guite, Malemngamba Thokchom et Manjit Singh Dhami, respectivement.

L’Inde a été complètement dominante en seconde période, profitant de longs accès de possession, et il leur a fallu environ 15 minutes pour marquer à nouveau.

L’attaquant Aman s’est retrouvé à la fin d’un mouvement d’équipe élaboré et l’a terminé pour le faire trois en faveur de l’Inde à une minute seulement de l’heure de jeu.

Huit minutes plus tard, Huzafah Ahmad Dar a été victime d’une faute à l’intérieur de la surface et l’arbitre a ensuite pointé l’endroit. Boby Singh s’est avancé et l’a inscrit à la maison pour en faire quatre.

Quelques minutes plus tard, Phoenix Oinam a mis la touche finale à la victoire, alors qu’il tirait à environ 25 mètres, envoyant le ballon dans le coin inférieur du but.

Alors que le temps avançait, Aman était sur le point d’en faire six pour l’Inde, alors que son tir de l’extérieur de la surface de réparation ricochait sur la barre transversale et sortait du jeu.

