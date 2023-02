L’Inde bat les Émirats arabes unis 5-0 pour se rapprocher des quarts de finale des championnats asiatiques de badminton par équipes mixtes

L’Inde a battu les Émirats arabes unis 5-0 pour enregistrer sa deuxième victoire d’affilée et s’assurer pratiquement une place en quarts de finale des Championnats d’Asie de badminton par équipes mixtes ici mercredi.

Les joueurs vedettes PV Sindhu et HS Prannoy se sont reposés après avoir aidé l’Inde à battre le Kazakhstan 5-0 lors de leur match d’ouverture mardi. Aakarshi Kashyap et Lakshya Sen ont respectivement pris leur place dans les simples féminin et masculin mercredi.

Sen a été le premier à lancer la procédure pour l’Inde et il a facilement battu Dev Vishnu 21-16 21-12 en 31 minutes.

Aakarshi n’a ensuite mis que 26 minutes pour battre Madhumitha Sundarapandian 21-6 21-7 et donner à l’Inde une avance de 2-0.

La paire masculine de Dhruv Kapila et Chirag Shetty a fait 3-0 avec 21-15 21-14 sur le duo de Dev Ayyappan et Dhiren Ayyappan.

Le duo de double féminin Ashwini Bhat et Shikha Gautam ainsi que le duo de double mixte Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto ont ensuite complété les formalités avec des victoires faciles sur leurs adversaires respectifs.

Alors qu’Ashwini et Shikha ont battu la paire des Émirats arabes unis composée de Sanika Dhawan et Akansha Raj 21-7 21-4, Ishaan et Tanisha ont battu Latheesh Bharath et Rajesh Nayonika 21-13 21-8.

L’Inde affrontera la Malaisie lors de son dernier match du groupe B jeudi, qui sera son match le plus difficile.

Les deux meilleures équipes de chacun des quatre groupes de quatre équipes se qualifieront pour les quarts de finale.

