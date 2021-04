Les établissements médicaux en Inde, en particulier dans les grandes villes, ont été mis à rude épreuve par le flot de patients alors que le nombre de cas a explosé au cours des dernières semaines sous la pression de nouvelles variantes plus virulentes et de restrictions assouplies. Les hôpitaux de certaines villes ont cessé d’admettre des patients au milieu d’une ruée vers l’oxygène, les ventilateurs et les médicaments. Dans certains hôpitaux, des patients sont décédés après que les réserves d’oxygène soient épuisées.