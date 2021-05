L’Inde bat le record d’infections quotidiennes

L’Inde a battu samedi un autre record mondial quotidien de nouvelles infections avec plus de 400 000 nouveaux cas, mais au moins un expert dit que le vrai décompte pourrait être 10 fois supérieur.

Moins de 2% des 1,4 milliard d’habitants de l’Inde sont entièrement vaccinés, selon le ministère de la Santé.

Le Dr Prabhat Jha, de l’Université de Toronto, estime, en se basant sur la modélisation d’une poussée précédente en Inde, que les véritables nombres d’infections pourraient être 10 fois plus élevés que les rapports officiels.

« Des maisons entières sont infectées », a déclaré Jha. « Si une personne se fait tester à la maison et déclare qu’elle est positive et que tout le monde dans la maison commence à avoir des symptômes, il est évident qu’elle a le COVID, alors pourquoi se faire tester? »

Les États-Unis ont commencé à expédier de précieux composants de vaccins, de l’oxygène et des masques en Inde, mais la demande dépassera encore de loin l’offre. L’administration du président Joe Biden prévoit également de restreindre les voyages entre les États-Unis et l’Inde à partir de mardi.

Également dans l’actualité:

►Environ 10% de la population de Republic, une petite ville du centre-nord de Washington, a été testée positive au COVID-19 lors d’une épidémie attribuée à de grands événements en salle le mois dernier à la salle locale de l’Ordre fraternel des aigles.

►Un collège communautaire du Nebraska utilise les fonds fédéraux de secours contre le COVID-19 pour payer les frais de scolarité et les livres que les lycéens de l’État peuvent suivre cet été. L’Omaha World-Herald rapporte que les responsables du Metropolitan Community College espèrent que leur offre nouvellement approuvée attirera des milliers d’étudiants.

►Le pape François lors d’un service de prière spécial samedi dans la basilique Saint-Pierre a invoqué la fin de la pandémie et le retour de ce qu’il a appelé «un horizon d’espoir», y compris un scénario dans lequel les scientifiques peuvent comprendre comment vaincre le coronavirus.

►Le Canada recevra les doses de vaccins Pfizer des États-Unis à compter de la semaine prochaine. Le pays avait obtenu les vaccins de Pfizer sur son site belge. Les vaccinations se sont intensifiées au Canada au cours des derniers mois.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32 millions de cas confirmés de coronavirus et 576000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 152 millions de cas et 3,2 millions de décès. Plus de 310 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 243 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 103 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés.

L’Iowa refuse 71% du vaccin COVID offert par le gouvernement fédéral

L’Iowa refuse 71% de l’approvisionnement en vaccin COVID-19 qu’il aurait pu recevoir des fonctionnaires fédéraux pour la semaine du 10 mai, alors que la demande de vaccins continue de diminuer, a déclaré samedi le ministère de la Santé publique de l’Iowa. C’est la deuxième semaine consécutive que l’État demande au gouvernement fédéral de retenir une partie de son allocation prévue de doses.

La porte-parole du département, Sarah Ekstrand, a déclaré samedi que l’État aurait pu recevoir un total de 105.300 doses de vaccin Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson de fonctionnaires fédéraux pour la semaine du 10 mai. Ce total comprend près de 21.000 doses que l’État a demandé aux fonctionnaires fédéraux de retenir pour la semaine du 3 mai. Pour la semaine du 10 mai, l’État demande aux fonctionnaires fédéraux de retenir 75 280 doses, a déclaré Ekstrand dans un courriel adressé au Des Moines Register, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Ekstrand a également déclaré que 88 des 99 comtés de l’Iowa ont déclaré à l’État qu’ils n’auraient pas besoin d’une partie ou de la totalité de leurs allocations hebdomadaires de vaccins pour la semaine commençant le 10 mai. tout ou partie de leurs allocations pour la semaine dernière.

Mandat du masque fédéral prolongé jusqu’en septembre pour les avions, les trains et les bus

Les Centers for Disease Control and Prevention ont assoupli les directives relatives aux masques pour les Américains vaccinés, et certains États ont annulé les mandats de masque. Mais les masques seront toujours un must si vous voyagez en avion, en train ou en bus cet été. La Transportation Security Administration a prolongé vendredi son exigence de masque facial pour les avions, les aéroports, les trains, les systèmes de trains de banlieue et d’autres modes de transport jusqu’au 13 septembre. Le mandat, qui a débuté le 1er février, devait expirer le 11 mai.

« L’exigence d’un masque fédéral dans tout le système de transport vise à minimiser la propagation du COVID-19 dans les transports publics », a déclaré Darby LaJoye, un haut responsable de la TSA, dans un communiqué. << À l'heure actuelle, environ la moitié de tous les adultes reçoivent au moins un vaccin vaccinal, et les masques restent un outil important pour vaincre cette pandémie. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour évaluer la nécessité de ces vaccins. directives et reconnaissent le niveau élevé de conformité à ce jour. " Lire la suite.

