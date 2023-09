L’Inde bat le Pakistan lors de la Coupe d’Asie 2023 : Ajay Devgn, Suniel Shetty et d’autres célébrités de Bollywood félicitent les hommes en bleu pour la grande victoire

Encore une fois, Inde crée l’histoire en remportant le match contre Pakistan. Après avoir attendu un jour et demi pour assister à ce moment historique, l’Inde bat le Pakistan par 228 points. Quel coup brillant Virat Kohliet quel retour par KL Rahul! Tous deux ont marqué des siècles lors d’un match contre le Pakistan et ont brillé comme jamais auparavant. Ceux qui étaient sceptiques quant au choix de Kuldeep Yadav ont prouvé qu’ils avaient tort en prenant non pas un ou deux mais cinq guichets et en changeant la donne. Indec’est une victoire contre Pakistan aidera certainement l’Inde à jouer contre le Sri Lanka demain. Si l’Inde gagne le match demain, elle deviendra la première équipe à atteindre la finale du Coupe d’Asie en 2023.

Les fans sont heureux de voir ce qu’ils voulaient voir : le demi-siècle de Rohit Sharma, Shubman Gill continuant la forme, Virat étant cohérent et le retour de KL Rahul. Cela aidera certainement l’Inde à espérer remporter la Coupe d’Asie.

Jetez un œil à tous les membres de B Town qui huent cette GRANDE victoire de l’Inde contre le Pakistan.

Un frappeur puissant soutenu par un bowling impressionnant ? Kamaal kar diya les garçons… certaines victoires sont amusantes 😉 #INDvPAK pic.twitter.com/bpw5dqAkKP Ajay Devgn (@ajaydevgn) 11 septembre 2023

Malgré tout le battage médiatique autour du Pakistan, l’équipe ne s’est tout simplement pas présentée. Assez décevant. Bien joué Kuldeep, Kohli, KL et les garçons #IndevsPak Nakul Mehta (@NakuulMehta) 11 septembre 2023

Quel match !!! L’Inde est sur une bonne lancée, sur le terrain comme en dehors #INDvPAK #G20Bharat2023 #Chandrayaan quelle époque pour #Bharat Karan Kundrra (@kkundrra) 11 septembre 2023

Félicitations à Virat et KL pour leurs 100. Un grand signe positif pour #ÉquipeInde est que tous nos 6 meilleurs frappeurs – Rohit, Shubman, Virat, KL, Ishan et Hardik ont ​​marqué des points à différentes étapes des 2 matches. Bien joué! Continuez comme ça.#INDvPAK pic.twitter.com/yVspWsg4Ax Sachin Tendulkar (@sachin_rt) 11 septembre 2023

Une performance sublime – Un retour triomphal. La gratitude déborde. Reconnaissant envers le Tout-Puissant d’avoir donné le pouvoir à tous les efforts. ??? pic.twitter.com/jZ5HHG8DdM Suniel Shetty (@SunielVShetty) 11 septembre 2023

Non seulement l’Inde envisage la Coupe d’Asie, mais elle envisage également le grand match à venir, et elle est un grand prétendant à la Coupe du monde 2023.