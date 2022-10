L’Inde bat le Myanmar 4-1 pour continuer sa séquence de victoires

L’équipe indienne de football a réussi un triplé de victoires lors de sa campagne des éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC 2023 après avoir battu le Myanmar 4-1 lors de son match au stade Prince Saud Bin Jalawi vendredi.

Les quatre frappes de l’Inde ont eu lieu à la fin de la première mi-temps alors que le capitaine Vanlalpeka Guite et l’attaquant Thanglalsoun Gangte ont marqué deux buts chacun pour mener leur équipe vers une autre victoire complète.

La première mi-temps a commencé comme une bataille d’usure sans créer d’occasions majeures. Les deux équipes ont cherché à construire à partir de l’arrière et à contrôler la possession. Le premier tir cadré est venu à la 21e minute par Korou Singh, qui a tiré depuis le bord de la surface de réparation mais il n’avait pas assez de puissance.

Six minutes plus tard, la première percée est survenue lorsque le coup franc de Guite à longue distance a battu tout le monde dans la surface de réparation et a survolé le gardien de but dans le filet. Le but a déclenché le match alors que l’Inde a marqué trois autres buts en 12 minutes.

Lalpekhlua a été renversé dans la surface de réparation à la 32e minute et Gangte était sur place pour claquer un coup de pied décisif. Deux minutes plus tard, Guite a ajouté son deuxième but alors que Korou interceptait la passe du gardien birman et que le skipper indien s’accrochait au ballon perdu et terminait proprement.

Un centre taquin de la droite a trouvé un Gangte non marqué à l’intérieur de la surface de réparation à trois minutes de la pause, mais son tir est passé au-dessus de la barre transversale. Cependant, l’attaquant a inscrit son deuxième but de la soirée à la 44e minute après avoir trouvé le gardien hors de position et l’avoir battu avec une finition instinctive de l’extérieur de la surface.

L’Inde a repris là où elle s’était arrêtée en seconde période, créant une vague d’attaques et posant des questions à la défense adverse. A l’heure de jeu, contre le cours du jeu, la Birmanie réduisait un but alors que le tir de Htoo Wai Yan déviait et trouvait le fond des filets.

L’entraîneur-chef Bibiano Fernandes a effectué une série de changements alors que l’Inde continuait d’avoir l’élan offensif. À la 70e minute, le remplaçant Boby Singh a remis le ballon à Gangte, qui a terminé avec aplomb mais le but a été exclu car l’ailier était hors-jeu dans la préparation.

Le match s’est finalement terminé avec un score de 4-1 en faveur de l’équipe indienne. Lors de leur prochaine rencontre, les Young Colts affronteront l’Arabie saoudite dimanche au même endroit.

