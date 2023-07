L’Inde bat le Liban 4-2 aux tirs au but et prépare la finale du SAFF avec le Koweït

Mises à jour en direct de l’Inde contre le Liban, championnat SAFF 2023 : Le match de demi-finale du championnat SAFF entre l’Inde et le Liban se déroule actuellement à Bengaluru. Le match est entré en tirs au but car aucune des équipes n’a pu marquer de but même dans le temps supplémentaire après que le temps réglementaire ait vu le score rester 0-0. Les Blue Tigers ont fait de bonnes attaques, mais ils ont manqué d’exécution. D’un autre côté, le Liban a également hésité à terminer, mais il a bien fait retour dans sa propre boîte pour contrer l’attaque de l’Inde.

Voici les mises à jour EN DIRECT de la demi-finale du championnat Inde vs Liban, SAFF directement de Bengaluru: