L’Inde bat le Koweït aux tirs au but pour décrocher le 9e titre du championnat SAFF

L’Inde a enregistré une victoire palpitante contre le Koweït aux tirs au but pour décrocher son neuvième titre de champion SAFF. Ce fut une finale acharnée où Sunil Chettri and Co. a tenu ses nerfs lors de la séance de tirs au but pour surclasser le Koweït 5-4. Le gardien Gurpreet Singh Sandhu a réalisé un arrêt sensationnel lors de la sixième tentative du Koweït pour aider l’Inde à soulever le trophée au stade Sree Kanteerava de Bangalore.

Sunil Chhetri a pris le premier penalty pour l’Inde et il a tiré le ballon à l’intérieur du but pour donner un avantage rapide aux hôtes. Cependant, un raté d’Udanta Singh Kumam au quatrième tir a mis la pression sur l’Inde dans les dernières minutes de la finale palpitante.

L’Inde contre le Koweït met en évidence la finale du championnat SAFF

Pendant ce temps, c’était 1-1 sur la feuille de match après la fin des prolongations alors que les deux équipes ont joué un football de qualité pendant 120 minutes.

L’Inde et le Koweït avaient également fait match nul 1-1 lors de leur dernier match de groupe.

Mardi, le Koweït a marqué le premier but du match car il n’a pas perdu grand-chose pour ouvrir le score. C’était un but de contre-attaque brillant où les joueurs ont fait des passes intelligentes pour percer la défense dispersée de l’Inde. Shabib Al Khaldi a marqué le but à la 14e minute pour tenter de faire pression sur l’Inde, mais cela ne s’est pas produit.

L’Inde a gardé ses nerfs et a pris le contrôle de la possession et a sorti l’impasse à la 38e minute alors que Lallianzuala Chhangte a marqué l’égalisation grâce à un brillant but d’équipe.

En seconde période, l’action s’est poursuivie à toute allure alors que l’Inde et le Koweït cherchaient le vainqueur.

Les deux équipes ont failli marquer leurs deuxièmes buts respectifs, mais n’ont pas pu le faire, car le match s’est déplacé vers la prolongation pour la deuxième fois consécutive pour les deux équipes.

Le temps supplémentaire a également été témoin d’une action frénétique des deux côtés. Il y a eu quelques blessures, des cartons jaunes aux joueurs et aux officiels des deux côtés et une multitude de corners.

Mais que le but décisif n’est pas venu, rendant obligatoire une séance de tirs au but pour désigner le vainqueur.