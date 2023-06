L’Inde bat le Japon 1-0 pour participer à la finale de la Coupe d’Asie junior féminine et se qualifier pour la Coupe du monde féminine de hockey junior de la FIH

L’équipe indienne de hockey féminin junior a devancé le Japon 1-0 lors d’un affrontement en demi-finale au coude à coude de la Coupe d’Asie junior féminine 2023 à Kakamigahara, préfecture de Gifu, au Japon, samedi.

Sunelita Toppo (47′) a inscrit l’unique but de la rencontre.

Cette victoire signifie que l’équipe indienne participera pour la deuxième fois à la finale du prestigieux tournoi, après avoir atteint le sommet en 2012.

L’Inde s’est qualifiée pour la Coupe du monde féminine de hockey junior FIH 2023 en atteignant la finale du tournoi, qui se tiendra à Santiago, au Chili, du 29 novembre au 10 décembre 2023, alors que les trois meilleures équipes de la Coupe d’Asie junior féminine 2023 devaient se qualifier. pour la coupe du monde junior.

L’Inde est passée tout de suite à l’offensive et a joué un jeu de pressing pour mettre le Japon sous pression. Cependant, les hôtes ont non seulement tenu bon pour empêcher l’Inde de prendre les devants, mais ils ont également commencé à créer des opportunités de marquer pour faire pression sur l’Inde. Le Japon a également remporté quelques corners de pénalité mais n’a pas réussi à les convertir, ce qui a entraîné un premier quart-temps sans but.

Le deuxième quart-temps a été aussi intense que le premier, les deux équipes attaquant sans relâche pour sortir de l’impasse. Le Japon a failli marquer à quelques reprises, mais le gardien indien Madhuri Kindo a effectué de beaux arrêts pour empêcher les hôtes de trouver le fond des filets. Notamment, ni l’Inde ni le Japon n’ont pu marquer au deuxième quart alors que les deux équipes entamaient la pause à la mi-temps avec un score égalisé à 0-0.

Le troisième quart-temps a vu le Japon garder le ballon et faire plus d’attaques pour garder l’Inde sur le dos. Cependant, l’équipe indienne a eu l’occasion parfaite de prendre les devants lorsqu’elle a reçu un coup de pénalité, mais elle n’a pas réussi à en profiter. Malgré plusieurs occasions, les deux équipes n’ont toujours pas réussi à trouver le fond du filet car le troisième quart s’est également terminé sans but.

Le quatrième quart-temps a commencé avec l’Inde dominant le match et cela a porté ses fruits lorsque Sunelita Toppo (47 ′) a marqué un brillant but sur le terrain pour donner à l’équipe indienne une avance de 1-0 bien méritée. Avec le score en leur faveur, l’Inde s’est concentrée sur le maintien du ballon tout en jouant de manière plus agressive pour empêcher le Japon de marquer l’égalisation et la stratégie a porté ses fruits puisque le match s’est terminé 1-0 en faveur de l’Inde.

L’Inde jouera désormais contre la Chine ou la Corée lors de la finale de la Coupe d’Asie junior féminine 2023 le 11 juin.

