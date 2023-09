L’Inde bat le Bangladesh en finale pour remporter le championnat SAFF U-16

Dans le cadre pittoresque du stade Changlimithang à Thimphu, au Bhoutan, l’équipe indienne U-16 a assuré son statut de championne du Championnat SAFF U-16 2023, en battant le Bangladesh 2-0 dans une finale à indice d’octane élevé. Bharat Lairenjam a trouvé le chemin des filets en première mi-temps, tandis que Levis Zangminlun a scellé la victoire avec un but en seconde période, assurant une victoire confortable à l’Inde.

Au moment où l’arbitre Hussain Zaheer a donné le coup de sifflet final, la jeune équipe indienne a éclaté de jubilation. Les joueurs se sont embrassés, le visage rayonnant d’un bonheur incontrôlable pour une mission superbement exécutée.

Guidés par l’entraîneur-chef Ishfaq Ahmed, les Blue Colts ont réalisé un parcours étincelant tout au long du championnat. Ils ont présenté une marque fascinante de football fluide et offensif qui a laissé les adversaires en difficulté. Ils ont terminé en tête du groupe A après avoir devancé le Bangladesh et le Népal avec des victoires 1-0 dans les deux cas. Leur affrontement en demi-finale contre les Maldives a été une véritable leçon offensive, se soldant par un triomphe 8-0. Remarquablement, l’équipe a accompli tout cela sans encaisser un seul but tout au long du tournoi.

Lors du match final contre le Bangladesh, l’Inde a fait preuve de prouesses tactiques et de contrôle. Grâce à une distribution habile du ballon et à une utilisation intelligente de l’espace disponible, ils ont contrecarré efficacement le style de jeu plus physique du Bangladesh. Des contributeurs clés comme Mohammad Arbash, Vishal Yadav et Levis Zangminlun ont pénétré la défense bangladaise avec des courses fluides et des dribbles habiles, permettant à l’Inde de dicter plus facilement le tempo du début à la fin.

Au cœur de la défense indienne se trouvait l’indomptable Karish Soram. Toujours alerte, il plaçait sans crainte son corps dans la ligne de mire chaque fois que la situation l’exigeait. Et lorsque le Bangladesh a trouvé un moyen de le dépasser, le gardien indien Aheibam Suraj Singh s’est tenu comme un roc, inflexible et résolu.

La première percée de l’Inde s’est produite tôt, à peine huit minutes après le début du match. Levis Zangminlun a fourni un ballon incisif à l’attaquant Bharat Lairenjam, qui a rapidement envahi l’espace devant et a inséré le ballon entre les jambes du gardien bangladais Mohammad Nahidul Islam pour marquer.

Le Bangladesh a répondu au but de l’Inde et a eu une chance d’égaliser, mais Mohammed Mursed Ali a gonflé ses lignes. L’attaquant a déjoué le piège du hors-jeu et a pris le contrôle d’un ballon en profondeur du capitaine bangladais Nazmul Huda Faysal. Cependant, le gardien indien Suraj Singh a rapidement chargé vers l’avant pour réduire l’angle, faisant rater la cible à Ali.

Tout au long de la première mi-temps, Lairenjam et le capitaine indien, Mate Ngamgouhou, ont constamment fait pression sur la défense bangladaise, créant de multiples occasions de marquer. A la 34e minute, une occasion particulièrement prometteuse se présente. Un long ballon a été lancé vers la surface de réparation du Bangladesh, incitant l’attaquant indien Mohammad Arbash à le poursuivre. Reconnaissant que le gardien bangladais Nahidul Islam s’était aventuré hors de sa ligne pour tenter un dégagement, Arbash a saisi l’occasion. Il a habilement tenté de diriger le ballon au-dessus du gardien qui se précipitait. Cependant, Islam n’a pas tardé à réagir, réussissant à mettre le ballon hors de danger et à préserver le score de 1-0 à l’entrée des équipes à la mi-temps.

L’Inde a commencé la seconde période avec la même intensité. Leur recherche acharnée d’un nouveau but a porté ses fruits à la 74e minute avec une frappe sublime. Samson Ahongshangbam a initié un mouvement prometteur sur l’aile gauche avant de changer de jeu de manière experte pour envoyer le ballon à Levis Zangminlun sur le flanc opposé. S’engageant dans une passe rapide en une-deux avec Vishal Yadav, Zangminlun a déjoué son défenseur pour se retrouver dans un espace ouvert. Prenant un moment pour se préparer, il a ensuite déclenché une frappe dévastatrice du pied gauche qui a navigué au fond des filets, doublant l’avantage de l’Inde.