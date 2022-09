L’Inde a battu le Bangladesh 2-1 en demi-finale du championnat SAFF U-17 pour réserver sa place dans l’affrontement au sommet au stade international de l’hippodrome de Colombo lundi.

L’attaquant Thanglalsoun Gangte a marqué un doublé en deuxième mi-temps, pour remporter le match pour l’Inde, alors que le Bangladesh en a retiré un plus tard via un penalty de Mirajul Islam.

Les deux équipes ont cherché à se jauger tout au long de la première mi-temps tout en se créant plusieurs occasions, qui ont finalement été gâchées. La seule vraie chance de la mi-temps est tombée sur le chemin de l’Inde, mais l’équipe n’a pas réussi à la faire compter. A la 16e minute, Korou Singh a envoyé un centre du droit pour Gangte qui a réussi à épauler son marqueur dans la surface.

Alors que le temps s’écoulait, les deux équipes se sont dirigées vers le vestiaire avec les buteurs qui n’avaient pas encore été dérangés. Cependant, l’Inde est sortie après le changement de côté avec tout l’élan et a rapidement pris les devants.

L’équipe indienne a pris la tête cinq minutes après la reprise, alors que l’attaquant Thanglalsoun Gangte, qui se cachait autour de la surface adverse, l’a reçu juste à l’extérieur de la surface, et alors même que la jungle des jambes tentait de le fermer, l’attaquant a délicieusement terminé. à droite du gardien de but en un éclair – une finition de rêve pour tout attaquant.

L’avance a été doublée quelque sept minutes plus tard grâce à une brillante contre-attaque. Les défenseurs indiens ont déjoué une attaque rivale à l’intérieur de la surface, et la contre-attaque sur la droite a pris le Bangladesh par surprise. Finalement, Vanlalpeka Guite l’a envoyé dans la boîte et Gangte n’a pas commis d’erreur en le tapant.

Cependant, le Bangladesh en a retiré un en quelques minutes seulement, après avoir reçu un penalty pour une faute légère. L’attaquant Mirajul Islam est intervenu sur place et a envoyé le gardien indien Sahil dans le mauvais sens, pour marquer le premier but de son équipe du match.

Ce but a donné beaucoup d’élan à l’attaque du Bangladesh, alors qu’ils continuaient à chercher l’égalisation. Pendant ce temps, l’Inde a joué intelligemment, exploitant les lacunes laissées dans la ligne arrière du Bangladesh, pour formuler ses contre-attaques.

Le remplaçant Lalpekhlua a eu quelques occasions alors qu’il restait environ 15 minutes de temps réglementaire au compteur, mais n’a pas pu prolonger l’avance. De l’autre côté, le défenseur indien Mukul Panwar a effectué de nombreux blocages cruciaux pour tenir l’adversaire à distance.

L’équipe indienne passera maintenant à la finale, où elle affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale entre le Népal et les hôtes du Sri Lanka, qui débutera plus tard lundi. La finale se jouera le 14 septembre et le match débutera au même endroit à 20 h 00 IST.

Inde U-17: Sahil (GK), Vanlalpeka Guite, Ricky Meetei, Mukul Panwar, Manjot Singh Dhami, Gurnaj Singh Grewal, Korou Singh, Thanglalsoun Gangte (Aman 76′), Boby Singh (Lalpekhlua 66′), Malemngamba Singh Thokchom, Danny Meetei.

