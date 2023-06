L’Inde bat l’Argentine 2-1 alors qu’Akashdeep Singh et Sukhjeet Singh marquent

L’Inde a renoué avec la victoire avec une victoire 2-1 sur l’Argentine lors du tournoi de hockey de la FIH Pro League dimanche, mettant fin à la saison 2022-23 sur une note positive.

Un jour après avoir subi une défaite 2-3 contre les Pays-Bas, l’équipe indienne a fait un retour et est sortie victorieuse grâce à des buts d’Akashdeep Singh (1ère minute) et de Sukhjeet Singh (13ème).

A LIRE AUSSI | Open de France 2023 : Novak Djokovic décroche son 23e titre du Grand Chelem en battant Casper Ruud

L’Inde a marqué ses deux buts au premier quart tandis que l’Argentine a réduit l’écart avec une frappe de Toscani Lucas à la 57e minute.

L’Inde a ouvert le score à moins de deux minutes du début du match avec un Akashdeep banalisé, attendant le ballon à l’intérieur du D, convertissant une excellente passe du flanc droit.

Un but si tôt dans le match a pris les Argentins par surprise, mais ils ont essayé de se battre. Cependant, ils se sont rapidement retrouvés menés 0-2 alors que les Indiens doublaient leur avance lorsqu’un plongeon Sukhjeet a tapé le ballon après un excellent travail de Vivek Sagar Prasad.

A LIRE AUSSI | EN IMAGES: Novak Djokovic escalade la monture 23 à Roland Garros avec Win Over Casper Ruud

Pas un seul but n’a été marqué au deuxième quart alors que l’Inde entrait confortablement à la mi-temps avec deux buts d’avance.

Le troisième quart-temps n’a pas non plus vu de buts et, après un début décousu au quatrième et dernier quart-temps, alors qu’il semblait que l’Inde gagnerait 2-0, l’Argentine a marqué contre Toscani après une passe de Nicholas.

L’Argentine, cependant, n’a pas pu trouver l’égalisation dans les deux minutes et demie restantes alors que l’Inde a terminé son dernier match de la Pro League 2022/23 avec une victoire.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)