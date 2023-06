L’Inde bat la Grande-Bretagne dans une fusillade après un thriller à huit buts

L’Inde a battu la Grande-Bretagne 4-2 lors d’une séance de tirs au but pour gagner un point de bonus après que les deux équipes aient été bloquées à 4-4 à la fin du temps réglementaire lors d’un match retour de la FIH Pro League avec des scores élevés samedi.

Le skipper Harmanpreet Singh (7e minute), Mandeep Singh (19e), Sukhjeet Singh (28e) et Abhishek (50e) ont été les buteurs de l’Inde.

Sam Ward (8e, 40e, 47e, 53e) a été la vedette de l’équipe locale en inscrivant les quatre buts.

A LIRE AUSSI | FA Cup: Ilkay Gundogan Brace aide Manchester City à remporter le titre avec une victoire sur Manchester United

Cette victoire a assuré un point de bonus à l’Inde, mais elle occupe toujours la deuxième place du classement sous la Grande-Bretagne avec 24 points en 12 matchs.

La Grande-Bretagne est en tête du classement avec 26 points en 11 matches.

L’Inde avait auparavant perdu 4-2 contre la Grande-Bretagne ici lors du match aller avant de battre la Belgique 5-1.

L’Inde se rendra ensuite à Eindhoven, aux Pays-Bas, pour affronter les hôtes le 7 juin lors de l’étape européenne de sa campagne FIH Pro League.

La Grande-Bretagne a commencé sur une note offensive et a réussi le premier tir au but à la troisième minute grâce à Phil Roper, mais elle a été sauvée par le gardien indien Krishan Bahadur Pathak.

C’était une brillante mise en place de Rupert Shipperley pour placer Roper dans une position en tête-à-tête pour le tir, mais Pathak a montré de grands réflexes.

Trois minutes plus tard, la Grande-Bretagne a obtenu des corners de pénalité consécutifs, mais une fois de plus, Pathak est venu à la rescousse de l’Inde, les sauvant tous les deux.

Mandeep a ensuite obtenu un corner de pénalité pour l’Inde une minute plus tard et le coup bas du skipper Harmanpreet a fait sonner le poteau devant le gardien britannique David Ames pour donner l’avantage aux visiteurs.

La joie de l’Inde a été de courte durée car Ward a converti un corner de pénalité dans la minute suivante pour égaliser les scores.

Juste au début du premier quart-temps, la Grande-Bretagne a obtenu un autre corner court, mais le drag-flick de Nicholas Bandurak a été jugé dangereux car l’Inde a survécu avec les deux équipes bloquées à 1-1 après les 15 premières minutes.

Les deux équipes ont continué à jouer à un rythme effréné au deuxième quart-temps, mais c’est l’Inde qui a de nouveau pris les devants grâce à Mandeep, qui a martelé le ballon dans le but grâce à la brillante passe de Hardik Singh.

C’était une action de bout en bout des deux équipes, mais c’est la Grande-Bretagne qui a obtenu une autre chance de marquer à seulement trois minutes de la mi-temps sous la forme de corners de pénalité consécutifs, mais une fois de plus, Pathak s’est avéré être le sauveur de l’Inde.

À deux minutes de la mi-temps, Sukhjeet a porté le score à 3-1 en faveur de l’Inde avec un tomahawk après avoir été alimenté par Hardik alors que les visiteurs prenaient le souffle avec un coussin de deux buts.

Les deux équipes n’ont pas réussi à créer une chance nette après le changement de côté jusqu’à la 40e minute lorsque l’Inde a concédé un autre corner de pénalité et Ward a marqué avec un coup puissant pour réduire la marge.

L’Inde s’est rendue coupable d’avoir concédé trop de corners de pénalité, quatre pour être précis dans les trois dernières minutes du deuxième quart-temps, mais la Grande-Bretagne n’a pas profité de ces occasions.

Juste après le début du dernier quart-temps, c’est l’Inde qui a obtenu un coup franc mais cette fois la tentative d’Harmanpreet a été bloquée par Shipperley.

Un Ward non marqué a égalisé pour la Grande-Bretagne à la 47e minute avec un effort sur le terrain.

La Grande-Bretagne a dominé la possession du ballon dans le dernier quart-temps, mais c’est l’Inde qui a rétabli son avance à la 50e minute grâce à un placement d’Abhishek sur une contre-attaque.

A LIRE AUSSI | Open de France 2023 : Iga Swiatek, Coco Gauff, Holger Rune, Casper Ruud All Progress

C’était le spectacle de Ward samedi alors qu’il ramenait à nouveau le niveau de la Grande-Bretagne avec un panier, son quatrième de la nuit.

La Grande-Bretagne et l’Inde ont obtenu quelques corners de pénalité dans les dernières minutes du match, mais ont échoué dans leur exécution.

Lors de la fusillade, Manpreet Singh, Harmanpreet, Lalit Kumar Upadhyay et Abhishek ont ​​marqué pour l’Inde.

Le seul but de la Grande-Bretagne sur cinq efforts a été marqué par Will Calnan, alors que Zachary Wallace, Shipperley et Roper ont raté la situation en tête-à-tête.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)