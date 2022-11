L’Inde bat la France et atteint le Final Four

L’Inde a battu la France dans un tie-break passionnant pour accéder aux demi-finales du Championnat du monde d’échecs par équipe de la FIDE.

Après que les deux séries de matchs aient été partagées par les équipes par une marge de 3-1, les Indiens ont remporté le tie-break du blitz 2.5-.1.5. Nihal Sarin et SL Narayanan ont fait le tour des stars avec respectivement des victoires sur Jules Moussard et Laurent Fressinet tôt jeudi.

Vidit Gujrathi, le meilleur joueur indien, a tenu la meilleure star française Maxime Vachier-Lagrave en 45 coups tandis que l’expérimenté K Sasikiran a été battu par Maxime Lagarde en 55 coups mais les victoires de Sarin et Narayanan ont fait l’affaire.

L’Inde affrontera l’Ouzbékistan en demi-finale jeudi soir.

Plus tôt dans le premier des deux matchs, Gujrathi a remporté une victoire sur Lagrave et Narayanan a battu Fressinet. Les matchs nuls de Sarin et Sasikiran ont assuré une victoire complète 3-1.

La France a renversé la vapeur lors du deuxième match avec Lagrave battant Gujrathi et Fressinet prenant le dessus sur Narianan. Sarin et Sasikiran ont tenu leurs adversaires les mieux notés, Moussard et Tigran Gharamian, en match nul. Les deux victoires et la victoire 3-1 ont aidé le Français à égaliser en quart de finale.

L’Ouzbékistan a remporté le premier match 3-1 contre l’Ukraine et a remporté le match suivant 2,5-1,5 pour se qualifier pour les demi-finales.

L’Espagne et l’Azerbaïdjan ont égalé leur premier match 2-2 avec des matchs sur les quatre tableaux se terminant par des matchs nuls avant que le premier ne remporte le deuxième 2,5-1,5 pour organiser un affrontement en demi-finale contre la Chine, vainqueur de la Pologne.

