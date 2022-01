L’Inde bat la Chine 2-0 et décroche la médaille de bronze

L’attaquante Gurjit Kaur et l’attaquante Sharmila Devi ont chacune marqué un but sur penalty alors que l’Inde battait la Chine 2-0 pour remporter la médaille de bronze de la Coupe d’Asie féminine de hockey ici vendredi. C’est

Lors d’un match revanche de la finale de 2017 que l’Inde a remportée lors d’une fusillade, Sharmila a capitalisé sur un rebond sur un corner de pénalité de Gurjit qui a été bloqué par la défense chinoise, a détourné le ballon dans la cage pour porter le score à 1-0 pour l’Inde à la 13e. minute.

Six minutes plus tard, l’Inde menait 2-0 alors que Gurjit lançait un coup puissant dans le but chinois sur un autre coin de penalty.

L’Inde a survécu à de fortes attaques de la Chine en seconde période pour s’assurer sa troisième médaille de bronze dans cette épreuve. L’Inde a remporté le titre deux fois et a également perdu la finale autant de fois dans l’événement.

Vendredi, c’était une bataille au coude à coude au début du match avec les deux équipes essayant de faire des incursions dans le cercle de frappe de l’autre, mettant en valeur de bonnes compétences d’attaque et de défense. L’Inde et la Chine ont toutes deux créé des opportunités de but potentielles et se sont même méritées des corners, mais les deux équipes ont manqué de convertir les occasions.

Cependant, à la 13e minute, l’effort de l’Inde a porté ses fruits car Sharmila s’est retrouvée au bon endroit pour pousser le ballon dans le but après que le puissant drag-flick de Gurjit ait été arrêté par la ligne de défense, juste avant que le klaxon ne retentisse pour signaler la fin du match. premier quart.

Rechargées, les veilles indiennes ont commencé le deuxième quart-temps sur une note offensive, et quatre minutes plus tard, elles ont obtenu un corner de pénalité, qui a été dûment converti par Gurjit.

La Chine a essayé de chercher une opportunité de réduire le déficit, et ses efforts ont été récompensés par un CP, mais le capitaine indien Savita a réussi un arrêt remarquable pour contrer les Chinois.

Quelques minutes plus tard, Navneet a eu l’occasion d’ajouter le troisième but au score, mais a raté de peu la cible du côté droit du poteau de but.

Après la pause de dix minutes à la mi-temps, la Chine, qui menait 0-2, a commencé le troisième quart du pied avant et a mis la pression sur l’Inde. La défense indienne a tenu bon et a refusé toutes les tentatives de but de la Chine.

La dernière étape du troisième quart-temps a vu les deux équipes se battre pour la possession. La Chine a montré une meilleure attaque et a fait des incursions dans le cercle de l’Inde.

Cependant, la défense indienne a absorbé la pression et a défendu avec succès la menace chinoise pour maintenir le score à 2-0 à la fin du troisième quart-temps.

Au début du quatrième quart-temps, la Chine a remporté un autre coin de pénalité mais n’a pas réussi à le convertir. Lors de la contre-attaque, Salima Tete a eu l’occasion, mais son coup retourné a été bloqué par la défense chinoise.

La Chine, qui est sortie en force, a apprécié la possession du ballon tout au long du dernier quart-temps. Ils ont même remporté trois PC consécutifs dans les dernières minutes, mais une solide démonstration de la défense indienne a aidé les Indiens à s’assurer la troisième place de la Coupe d’Asie féminine.

