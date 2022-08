L’Inde “B” fait match nul avec l’Azerbaïdjan ; Inde ‘A’, ‘C’ Les équipes s’inscrivent gagnent

L’Inde “B” a fait match nul 2-2 contre l’Azerbaïdjan au 9e tour de la section ouverte, tandis que les équipes indiennes “A” et “C” ont enregistré des victoires identiques 3-1 lors de la 44e Olympiade d’échecs ici dimanche.

Le grand maître adolescent D Gukesh a vu sa séquence de victoires s’arrêter après avoir fait match nul contre Shakhriyar Mamedyarov après avoir remporté huit victoires d’affilée.

Sa course sensationnelle comprenait des victoires sur le n ° 5 mondial Fabiano Caruana et l’ancien challenger du championnat du monde Alexei Shirov.

Le GM adolescent de Gukesh, R Praggnanandhaa, a fait le tour de l’Inde “B” contre l’Azerbaïdjan, battant Vasif Durarbayli en 66 coups. Raunak Sadhwani est tombé sur Nijat Abasov, tandis que Nihal Sarin a fait match nul avec Rauf Mamedov.

L’Inde « A » a battu le Brésil 3-1, tandis que l’Inde « C » a battu le Paraguay avec une marge similaire. Les jeunes GM Arjun Erigaisi et K Sasikiran ont joué pour l’Inde ‘A’ avec des victoires sur Krikor Sevag Mekhitarian et Andre Diamant respectivement.

Pendant ce temps, les dirigeants arméniens ont été surpris par l’Ouzbékistan qui a remporté une victoire 3-1. La défaite de l’Arménie laisse le champ libre à l’Ouzbékistan qui se hisse au premier rang.

Dans la section féminine, l’Inde “A”, tête de série, a subi une défaite 2,5-1,5 contre la Pologne, quatrième tête de série, tandis que l’Ukraine, tête de série n°2, et la Géorgie, tête de série n°3, ont fait match nul 2-2.

La Géorgie a rattrapé l’Inde “A” avec 15 balles de match, tandis que l’Ukraine est à un point derrière.

Les deux autres équipes indiennes — « B » et « C » étaient du côté des vainqueurs, battant respectivement la Suisse 4-0 et l’Estonie 3-1.

Résultats – Matchs de l’Inde :

Ouvert: L’Inde “A” a battu le Brésil 3-1 (P Harikrishna a fait match nul contre Param Maghdoodloo, Vidit S Gujrathi a fait match nul avec Alexandr Fier, Arjun Erigaisi a battu Krikov Sevag Mekhitarian, K Sasikiran a battu Andre Diamant).

L’Inde “B” a fait match nul avec l’Azerbaïdjan 2-2 (D Gukesh a fait match nul avec Shakhriyar Mamedyarov, Nihal Sarin a fait match nul avec Rauf Mamedov, R Praggnanandhaa a battu Vasif Durarbayli, Raunak Sadhwani a perdu contre Nijat Abasov).

L’Inde “C” a battu le Paraguay 3-1 (Surya Shekhar Ganguly a perdu contre Axel Bachmann, SP Sethuraman a battu Rami Delgado, Karthikeyan Murali a battu Jose Fernando Cubas, Abhimanyu Puranik a battu M Ruben D Zacarias).

Femmes: L’Inde ‘A’ a perdu contre la Pologne 1,5-2,5 (Koneru Humpy a fait match nul avec Alina Kashlinskaya, D Harika a fait match nul avec Monika Socko, Oliwia Kiolbasa a battu R Vaishali, Tania Sachdev a fait match nul avec Maria Malicka).

L’Inde “B” a battu la Suisse 4-0 (Vantika Agrawal a battu Lena Georgescu, Padmini Rout a battu Ghazal Hakimifard, Mary Ann Gomes a battu Gundula Heinatz, Divya Deshmukh a battu Camille De Seroux).

L’Inde “C” a battu l’Estonie 3-1 (Easha Karavade a fait match nul avec Mai Narva, PV Nandhidhaa a battu Margareth Olde, Varshini Sahiti a battu Anastassia Sinisina, Vishwa Vasnawala a fait match nul avec Sofia Blokhin).

