L’Inde aux Jeux asiatiques, troisième jour : l’équipe équestre remporte l’or historique en dressage ; Les marins Neha Thakur et Eabad Ali brillent également

L’Inde a ajouté une autre médaille d’or à son palmarès alors que l’équipe équestre est entrée dans l’histoire en remportant sa toute première médaille d’or en dressage par équipe et la première depuis 1982. Ce fut un spectacle impressionnant de la part du quatuor composé d’Anush Agarwalla, Hriday Chheda, Sudipti Hajela et Divyakriti. Singh qui a rendu la nation fière et a mis un sport peu connu sous les projecteurs lors de la troisième journée des Jeux asiatiques à Hangzhou mardi.

Il est intéressant de noter que c’est la même équipe que la Fédération équestre indienne (EFI) ne voulait pas envoyer à l’Asiad au départ, mais elle a montré son talent lors de cette journée très importante pour ajouter une médaille d’or au total de l’Inde.

L’équipe indienne composée de Sudipti (sur Chinski), Divyakriti (Adrenalin Firfod), Hriday (Chemxpro Emerald) et Anush (sur Etro) a marqué 209,206 points de pourcentage pour terminer devant la Chine, hôte, qui a marqué 204,882. Hong Kong, Chine, a remporté la médaille de bronze avec un score de 204,852.

CHEVAUX ET CAVALIERS S’UNISSENT POUR LA VICTOIRE

Il s’agit de la deuxième médaille de l’Inde dans l’épreuve de dressage par équipe aux Jeux asiatiques après la médaille de bronze remportée par l’équipe de Jtendarjit Singh Ahluwalia, Ghulam Mohammed Khan et Raghubir Singh lorsque le sport a fait ses débuts lors de l’édition 1982 organisée à New Delhi.

Avant Hangzhou, l’Inde avait remporté 3 médailles d’or, 3 d’argent et 6 de bronze aux compétitions équestres des Jeux asiatiques. En 2018, l’Inde a remporté deux médailles d’argent en équitation, toutes deux en concours complet, Fouaad Mirza terminant deuxième de la compétition individuelle, puis s’associant à Rakesh Kumar, Ashish Malik et Jitender Singh pour la médaille d’argent dans l’épreuve par équipe.

Ce record est susceptible d’être battu car l’Inde s’attend à d’autres médailles dans les prochains jours. Tous les quatre se sont qualifiés pour la compétition de dressage individuel et les deux meilleurs cavaliers seront considérés pour les médailles.

Les cavaliers ont volé la vedette avec leur performance époustouflante dans un sport incroyable et une discipline difficile dans laquelle le cavalier et le cheval doivent faire preuve d’une formidable coordination pour accomplir un ensemble de mouvements prédéterminés dans les trois allures : pas, trot et galop, et spectacle. une transition en douceur de l’un à l’autre.

Alors que l’équipe de dressage a remporté la troisième médaille d’or de l’Inde aux 19es Jeux asiatiques, l’Inde a également remporté deux médailles en voile, un sport tout aussi difficile et technique qui pourrait ne pas capter l’attention des spectateurs routiniers.

NEHA ET EABAD NAVIGUENT DANS LES LIVRES D’HISTOIRE

Outre l’or, l’Inde a ajouté deux autres médailles à son cagnotte et toutes deux proviennent de la voile. Neha Thakur, 17 ans, et Eabad Ali, 25 ans, sont entrés dans l’histoire du sport en remportant les toutes premières médailles pour l’Inde aux Jeux asiatiques dans leurs disciplines respectives.

Neha, la fille d’un agriculteur du village d’Amaltaj dans le district de Dewas du Madhya Pradesh enclavé, a ouvert le palmarès de l’Inde dans les compétitions de voile organisées dans une station balnéaire à près de 100 km de Hangzhou, avec une médaille d’argent dans le dériveur féminin – ILCA4 à Ningbo. Centre de voile de Xiangshan à Ningbo mardi.

Eabad Ali a ensuite rendu la journée encore plus mémorable pour l’Inde en remportant la médaille de bronze dans l’épreuve masculine de planche à voile RS:X – RS – la toute première médaille du pays en planche à voile.

Les deux médailles de mardi, qui s’ajouteront au total de l’Inde mercredi à la fin du programme de voile, semblent avoir enflammé les espoirs de la Yachting Association of India de remporter un riche palmarès aux Jeux asiatiques de Hangzhou, car YAI s’y attend au moins. trois autres médailles lors de la dernière journée de compétition mercredi.

Bien que les médailles en équitation et en voile aient permis à l’Inde de poursuivre sa quête de médailles à Hangzhou, le pays a connu de nombreux revers mardi, l’Inde ayant raté les médailles dans trois catégories.

COUP DE COEUR POUR RAMITA, DIVYANSH

La journée a également été marquée par de grands chagrins lorsque les meilleurs tireurs Ramita Jindal et Divyansh Singh Panwar ont succombé sous la pression et n’ont pas réussi à remporter la victoire dans le match pour la médaille de bronze dans la compétition par équipes mixtes à la carabine à air comprimé de 10 m, perdant face à une paire coréenne revenue de 0- 8 pour rattraper les Indiens à 15-15, puis a finalement remporté le match 20-18 pour remporter la médaille de bronze.

« Il n’y avait aucune pression. J’ai déjà joué de nombreuses finales et celle-ci n’était pas différente. Ce n’est tout simplement pas notre jour », a déclaré Panwar après la fin décevante de leur quête de médaille. Panwar avait déjà remporté la médaille d’or au sein de l’équipe masculine de carabine à air comprimé à 10 m, tandis que Ramita avait remporté une médaille d’argent dans la compétition féminine par équipe de carabine à air comprimé à 10 m et le bronze dans l’épreuve individuelle. Si elle avait remporté la médaille de bronze, elle obtiendrait la médaille de bronze mardi et elle serait devenue l’une des rares tireuses indiennes à remporter trois médailles lors d’une seule édition des Jeux asiatiques.

Cependant, les tireurs indiens se sont mis dans une position où ils pouvaient se battre pour quelques médailles au pistolet 25 m féminin et dans les deux compétitions de fusil de chasse, le skeet masculin et féminin, en équipe et en individuel. Les Indiens étaient à distance de frappe dans les trois compétitions à la fin de la première phase de ces compétitions mardi et reviendront mercredi pour, espérons-le, remporter les médailles.

LE JUDOKA TULIKA MANQUE LE BRONZE

Tulika Mann, médaillée aux Jeux du Commonwealth, a raté une médaille en Asie. Elle s’est battue avec acharnement mais a perdu mardi le match pour la médaille de bronze contre la Mongole Adiyasuren Amarsaikhan par Ippon Golden Score dans l’épreuve des +78 kg au gymnase Xiaoshan Linpu.

Tulika avait perdu contre l’éventuel médaillé de bronze Wakaba Tomita en demi-finale, mais a réussi le tour de repêchage en battant Jia Wen Tsai du Chinese Taipei avant de s’incliner face au Mongol dans le match pour la médaille de bronze (deux médailles de bronze (deux médailles de bronze sont décernées en judo).

Tulika Maan a été le seul judoka indien à se battre pour une médaille alors que les trois autres – Garima Choudhary, Indubala Devi et Avtar Singh se sont retirés lors des tours préliminaires.

Sur le terrain, l’équipe masculine de hockey a battu Singapour 16-1 tandis que l’équipe féminine de squash a battu le Pakistan assez facilement. L’équipe masculine de volley-ball n’a pas eu autant de chance puisqu’elle a perdu en matchs consécutifs contre son principal rival, le Pakistan, et a terminé sixième.

LES BOXEURS CONTINUENT DE BRILLER

Les boxeurs ont passé une bonne journée puisque Narender (92+kg) a battu Eichoro Uullu Oomatbek du Kirghizistan tandis que le champion du monde junior Sachin a battu l’Indonésien Asri Udin 5-0 dans la catégorie des 57 kg masculin, huitièmes de finale.

Ce fut également une journée mitigée sur les courts de tennis puisque les meilleurs joueurs en simple Sumit Nagal et Ankita Raina ont atteint les quarts de finale, mais la journée s’est terminée sur une déception pour Ramkumar Ramanathan et Rutuja Bhosale qui ont perdu leurs matchs respectifs en simple masculin et féminin.

Rutuja et Karman Kaur Thandi se sont inclinés face à Eudice Wong Chong, cinquième tête de série, et Hong Yi Wong, de Hong Kong, Chine, 6-4, 6-1. Ankita Raina et Pratharna Thombare ont également été éliminées, les troisièmes têtes de série s’inclinant face aux Thaïlandaises Anchisa Chanta et Punnin Kowapitukted 5-7, 2-6 lors d’une autre rencontre au troisième tour du double féminin.

En double mixte, les Indiens Ankita Raina et Yuki Bhambri ont battu les Pakistanaises Aqeel Khan et Sarah Ibrahim Khan 6-0, 6-0 lors d’un match de deuxième tour.

(Avec les contributions de l’agence)