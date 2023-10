L’Inde aux Jeux asiatiques du 3 octobre : Annu Rani et Parul Chaudhary remportent l’or L’Inde remporte 9 médailles

Le contingent indien continue de briller aux Jeux asiatiques 2023, portant son total de médailles à 69 mardi. Les faits marquants ont été les deux médailles d’or – au lancer du javelot féminin et au 5 000 m féminin – ainsi que 2 médailles d’argent et 5 de bronze.

Voici le déroulement complet de la journée :

Bronze historique en canoë

Arjun Singh et Sunil Singh Salam ont décroché une médaille de bronze historique dans l’épreuve masculine de canoë double 1000 m aux Jeux asiatiques mardi. Le duo indien a terminé avec un chrono de 3:53,329 secondes pour décrocher la troisième place et la seule deuxième médaille du pays dans cette épreuve aux Jeux asiatiques.

Lors de la finale organisée au bord pittoresque de la rivière Fuyang, Arjun Singh, 16 ans, et Sunil Singh, 24 ans, ont terminé à la troisième place en 3 :53,329, derrière le médaillé d’or de l’Ouzbékistan (3 :43,796) et le médaillé d’argent du Kazakstan (3 :49,991). .

Il s’agit de la deuxième médaille de l’Inde en canoë aux Jeux asiatiques après Johnny Rommel et Siji Kumar Sadanandan ont remporté une médaille de bronze au canoë double 1000 m hommes aux Jeux d’Hiroshima en 1994.

L’Inde se qualifie pour les demi-finales du cricket masculin

S’appuyant sur le siècle de 49 balles de Yashasvi Jaiswal, suivi d’une démonstration de bowling scintillante d’Avesh Khan et de Ravi Bishnoi, l’Inde a battu le Népal par 23 points pour accéder à la demi-finale des 19es Jeux asiatiques, mardi.

Yashasvi a fracassé 100 balles sur 49, son premier siècle en T20I, et est devenu le plus jeune Indien à marquer une tonne T20I en 21 ans et 279 jours, dépassant le précédent record détenu par Shubman Gill, qui avait marqué un siècle contre la Nouvelle-Zélande à l’âge de 23 ans et 146 jours.

Les archers assurent 3 médailles

Le champion du monde en titre Ojas Deotale s’est frayé un chemin vers la finale avec un score parfait de 150, tandis que le vétéran Abhishek Verma a également brillé pour organiser un affrontement pour la médaille d’or 100% indien et assurer au comté une place parmi les deux premiers dans l’arc à poulies individuel masculin. tir à l’arc aux Jeux Asiatiques, ici mardi.

La chevronnée Jyothi Surekha Vennam s’est également qualifiée pour la finale individuelle féminine aux dépens de la championne du monde Aditi Swami, alors que les archers à poulies menaient la charge de l’Inde lors de la compétition continentale.

L’Inde a ainsi confirmé trois médailles en tir à l’arc, égalant son meilleur exploit des Jeux asiatiques de 2014 à Incheon où elle a remporté une médaille d’or, une d’argent et une de bronze.

Lovlina en finale, Preeti remporte le bronze

La médaillée de bronze olympique Lovlina Borgohain s’est qualifiée pour la finale de l’épreuve de boxe féminine des 75 kg aux 19es Jeux asiatiques avec une victoire unanime 5:0 sur la Thaïlandaise Maneekon Baison, mardi ici.

De plus, Lovlina a obtenu un quota olympique de Paris 2024 en se qualifiant pour la finale de sa catégorie de poids.

Preeti, qui a obtenu un quota olympique pour 2024 en atteignant le dernier carré dans la catégorie des 54 kg, a décroché une médaille de bronze après avoir perdu contre le Chinois Yuan Chang en demi-finale.

L’Inde bat Hong Kong 13-0 en hockey féminin

L’équipe féminine indienne de hockey s’est qualifiée mardi pour les demi-finales des 19e Jeux asiatiques, avec une victoire éclatante de 13-0 contre Hong Kong, Chine, lors de son dernier match de la poule A, mardi ici.

Vandana Katariya (2′, 16′, 48′), Deepika (4′, 54′, 58′), Monika (7′), Deep Grace Ekka (11′, 42′), Sangita Kumari (27′, 55′), Vaishnavi Vithal Phalke (34′) et Navneet Kaur (58′) ont été les buteurs de l’Inde.

Or assuré dans l’épreuve de tir à l’arc à poulies hommes

Après les sorties douloureuses d’Atanu Das et Dhiraj Bommadevara, Deotale, Verma et le chevronné Jyothi Surekha Vennam ont mené la charge dans la section arc à poulies pour assurer à l’Inde trois médailles.

Aditi Swami, qui est la championne du monde senior en titre, se battra pour une médaille de bronze après avoir perdu contre son « modèle » Jyothi en demi-finale individuelle féminine à poulies.

Deotale s’est frayé un chemin jusqu’à la finale individuelle masculine en poulies avec un score parfait de 150 lors de sa victoire de quatre points contre la septième tête de série sud-coréenne Yang Jaewon. Verma a expulsé la tête de série coréenne Joo Jaehoon avec une victoire clinique de 147-145 pour organiser un affrontement pour la médaille d’or entièrement indien.

Des hommes indiens mettent le Bangladesh en déroute et des femmes déjouent la Corée du Sud à Kabaddi

Les équipes indiennes kabaddi masculines et féminines ont remporté des victoires complètes lors de leurs matches de groupe aux Jeux asiatiques mardi. L’équipe masculine indienne a débuté sa campagne avec une victoire catégorique 55-18 contre le Bangladesh dans un match du groupe A.

Plus tard dans la journée, l’équipe féminine a enregistré une victoire 56-23 contre la Corée du Sud lors de son deuxième match du groupe A. L’Inde, médaillée d’argent de l’édition dernière, a été tenue en échec 34-34 par la Chine Taipei lors de son match d’ouverture lundi.

Médaille assurée en double mixte par équipe

Dipika Pallikal et Harindar Pal Singh Sidhu sont venus par derrière pour entrer dans les demi-finales du double mixte de squash pour assurer à l’Inde une médaille. Dipika et Harinder ont battu Jemyca Aribado et Andrew Garica, des Philippines, 7-11, 11-5, 11-4 en quart de finale.

Mais c’était le rideau pour l’Indienne Tanvi Khanna puisqu’elle a perdu contre Satomi Watanabe en quarts de finale du simple féminin 5-11, 6-11, 12-14.

Sindhu, Prannoy et Srikanth entrent en pré-quarts de finale

Les navetteurs indiens HS Prannoy, PV Sindhu et Kidambi Srikanth se sont qualifiés pour les pré-quarts de finale en simple avec des victoires consécutives contre leurs adversaires respectifs.

Prannoy était de retour sur le terrain après une blessure au dos, réalisant une performance clinique qui devrait déjouer les Mongols Batdavaa Munkhbat 21-9 21-12 en 25 minutes. Il affrontera ensuite le Kazakh Dmitriy Panarin.

Srikanth a également décroché une victoire 21-16 21-11 contre le Coréen Lee Yun Gyu pour organiser un affrontement avec la deuxième tête de série japonaise Kodai Naruka.

Sindhu s’est imposé 21-10 21-15 sur le numéro 1 mondial. 21 We Chi Hsu du Taipei chinois. Elle affrontera l’Indonésienne Putri Kusuma Wardani au prochain tour.

Vithya Ramraj remporte le bronze au 400 m haies féminin

L’Indienne Vithya Ramraj a décroché une médaille de bronze au 400 m haies féminin. Elle a réussi un chrono de 55,68 secondes pour terminer troisième, tandis que la Bahreïnienne Oluwakemi Mujidat Adekoya a réalisé un record du match en 54,45 secondes et la Chinoise Jaidie Mo a réalisé un record de la saison en 55,01 pour remporter respectivement l’or et l’argent.

L’Indienne avait égalé le record national du 400 m haies de PT Usha, établi en 1984, avec un record personnel de 55,52 secondes pour couronner sa série et se qualifier directement pour la finale de lundi.

Annu Rani revendique l’or du Javelin

Annu Rani a décroché la médaille d’or pour l’Inde au lancer du javelot féminin avec un 62,92 m à sa quatrième tentative pour surclasser ses adversaires.