L’Inde aux côtés du Vietnam, de Singapour et de l’Indonésie lors des éliminatoires

L’Inde a été tirée au sort dans le groupe F du premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Asie féminine U-20 de l’AFC Ouzbékistan 2024, où elle affrontera Singapour, l’Indonésie et les hôtes du Vietnam.

Selon le communiqué de la Confédération asiatique de football (AFC), les huit vainqueurs de groupe passeront au tour 2, où les quatre meilleures équipes gagneront une place en finale où elles rejoindront les trois meilleures têtes de série du Championnat féminin AFC U-19 de Thaïlande. 2019 – champions du Japon, de la RPD de Corée et de la République de Corée – et pays hôte l’Ouzbékistan.

La RP Chine, les hôtes du Laos, Hong Kong et les Philippines ont été tirés au sort dans le groupe A du premier tour tandis que le groupe B verra le Népal, les Émirats arabes unis, les îles Mariannes du Nord et les hôtes de la Palestine se disputer la première place.

Le groupe C comprend l’Australie, accueille la République kirghize, Guam et l’Irak avec le Liban, accueille la Jordanie, la Mongolie et le Bhoutan les équipes du groupe D.

La Thaïlande, le Taipei chinois et le Tadjikistan, hôtes, se battront pour la première place du groupe E avec des matches contre l’Ouzbékistan considérés comme des matches amicaux, tandis que les hôtes du Vietnam, de l’Inde, de Singapour et de l’Indonésie feront partie du groupe F.

Le groupe G comprend le Myanmar, la Malaisie, le Pakistan et le Cambodge, tandis que la République islamique d’Iran, le Bangladesh et le Turkménistan sont les acteurs du groupe H.

Le premier tour des qualifications se jouera du 4 au 12 mars 2023 et le deuxième tour est prévu du 1er au 11 juin. Les finales se dérouleront du 3 au 16 mars 2024.

Résultat du tirage :

Groupe A : RP Chine, Laos (H), Hong Kong, Philippines

Groupe B : Népal, Émirats arabes unis, Îles Mariannes du Nord, Palestine (H)

Groupe C : Australie, République kirghize (H), Guam, Irak

Groupe D : Liban, Jordanie (H), Mongolie, Bhoutan

Groupe E : Thaïlande (H), Chinese Taipei, Tadjikistan, Ouzbékistan

Groupe F : Vietnam (H), Inde, Singapour, Indonésie

Groupe G : Myanmar, Malaisie, Pakistan, Cambodge (H)

Groupe H : République islamique d’Iran, Bangladesh (H), Turkménistan

Les matches de l’Inde au premier tour des éliminatoires sont :

7 mars 2023 : Inde vs Singapour, 13 h 30 IST (stade Viet Tri, province de Phu Tho)

9 mars 2023 : Indonésie vs Inde, 13 h 30 IST (stade Viet Tri, province de Phu Tho)

11 mars 2023 : Vietnam vs Inde, 16 h 30 IST (stade Viet Tri, province de Phu Tho)

