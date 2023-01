L’Inde aux côtés de la Malaisie, des Émirats arabes unis et du Kazakhstan

L’Inde a été placée dans le groupe B aux côtés de la Malaisie, des Émirats arabes unis et du Kazakhstan lors des championnats asiatiques par équipes mixtes 2023, qui se tiendront ici au parc des expositions de Dubaï, du 14 au 19 février.

Le tirage au sort de l’événement continental, qui comptera 17 équipes, a eu lieu mardi au Dubai Sports Council, où l’as indien PV Sindhu était présent en tant qu’invité d’honneur.

Le groupe A comprend la Chine, la Corée, Singapour et l’Ouzbékistan. Le groupe C comprend l’Indonésie, la Thaïlande, Bahreïn, la Syrie et le Liban tandis que le Japon, le Taipei chinois, Hong Kong et le Pakistan sont tirés au sort dans le groupe D.

La Chine, le Japon, l’Indonésie et la Malaisie sont les quatre meilleures têtes de série. Les 17 équipes sont divisées en quatre groupes de quatre pays et un groupe de cinq, où elles s’affrontent au format Round Robin, les deux meilleures équipes se qualifiant pour la phase à élimination directe.

Chaque groupe ex aequo sera départagé par les résultats de deux matches de simple et de trois matches de double. Lors de la phase de groupes, les cinq matches de chaque rencontre seront disputés. Dans la phase à élimination directe, chaque égalité sera arrêtée lorsque l’égalité sera départagée.

Un tirage au sort de la phase à élimination directe sera effectué à l’issue du dernier match de la phase de groupes.

L’équipe indienne a été éliminée en quarts de finale de la première édition organisée en 2017. L’Inde n’a pas pu dépasser la phase de groupes lors de la dernière édition du Championnat, organisée en 2019. L’édition 2021 a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19.

Équipe d’Inde :

Simple messieurs : Lakshya Sen, HS Prannoy

Simple dames : PV Sindhu, Aakarshi Kashyap

Double messieurs : Satwiksairaj Ranikreddy/Chirag Shetty, Krishna Prasad Garga/Vishnuvardhan Goud P

Double dames : Treesa Jolly/Gayatri Gopichand, Ashwini Bhat/Shikha Gautam

Double mixte : Ishaan Bhatnagar/Tanisha Crasto

