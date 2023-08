L’Inde aux championnats du monde BWF : HS Prannoy, Kidambi Srikanth et Lakshya Sen en action

Les championnats du monde de la BWF débuteront lundi à Copenhague, au Danemark, du 21 au 27 août, alors que les Indiens en lice aimeront montrer leur stature croissante dans le sport du badminton.

L’Inde a remporté 13 médailles, dont une d’or, quatre d’argent et 8 médailles de bronze depuis 1977 lorsque le tournoi a commencé avant de se transformer en un événement biennal de 1983 à 2005. Il a été un événement annuel, à l’exception de l’année olympique, jamais depuis.

Alors que le légendaire Prakash Padukone a été le premier Indien à remporter une médaille – une médaille de bronze – aux Championnats du monde en 1983, les navetteurs du pays, menés par PV Sindhu, ont réussi à remporter au moins une médaille depuis 2011.

Sindhu, la championne 2019, est l’Indienne la plus titrée avec cinq médailles mais elle n’a pas pu monter sur le podium depuis l’édition de Bâle et n’a ressemblé qu’à l’ombre d’elle-même cette saison.

Kidambi Srikanth et Lakshya Sen, cependant, ont gonflé le décompte des médailles de l’Inde avec l’argent et le bronze lors de l’édition 2021, tandis que Satwik et Chirag ont obtenu une médaille de bronze en 2022.

Rohan Kapoor et N Sikki Reddy lanceront la campagne indienne lors du match du premier tour du double mixte contre Adam Hall et Julie Macpherson. HS Prannoy affrontera Kalle Koljonen en simple masculin tandis que Lakshya Sen affrontera Georges Julien Paul et Kidambi Srikanth affrontera Kenta Nishimoto.

LE CALENDRIER DE L’INDE AUJOURD’HUI AUX CHAMPIONNATS DU MONDE BWF

ÉVÉNEMENT ROND TEMPS CORRESPONDRE Double mixte 16es de finale 12h30 HST Rohan Kapoor-N Sikki Reddy contre Adam Hall-Julie Macpherson Simple messieurs 64e de finale 13h45 HST HS Prannoy contre Kalle Koljonen Simple messieurs 64e de finale 13h45 HST Lakshya Sen contre Georges Julien Paul Simple messieurs 64e de finale 16h10 HST Kidambi Srikanth contre Kenta Nishimoto

Où regarder la diffusion en direct des Championnats du monde de badminton 2023 en Inde ?

Les Championnats du monde de badminton 2023 seront diffusés en direct sur JioCinema ainsi que sur la chaîne YouTube officielle de la Fédération mondiale de badminton, BWF TV en Inde.

Où regarder les championnats du monde de badminton 2023 à la télévision en Inde ?

Les championnats du monde de badminton seront diffusés en direct sur la chaîne de télévision Sports18 1 en Inde.

Championnats du monde de badminton 2023 : équipe indienne

Simple messieurs : Lakshya Sen, Kidambi Srikanth, HS Prannoy

Simple dames : PV Sindhu

Double messieurs : Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

Double dames : Gayatri Gopichand/Treesa Jolly, Ashwini Bhat K/Shikha Gautam

Double mixte : Rohan Kapoor/N Sikki Reddy, Venkat Prasad/Juhi Dewangan