L’Inde aux Championnats du monde BWF 2023 : Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty et HS Prannoy en action le 25 août

Les Championnats du monde BWF à Copenhague, au Danemark, se poursuivront vendredi 25 août avec des joueurs indiens de double et de simple masculin cherchant à progresser vers les dernières étapes.

Après l’élimination de Lakshya Sen jeudi, HS Prannoy est le seul joueur indien en simple restant dans la compétition. De même, les Indiens Treesa Jolly et Gayatri Gopichand se sont écrasés lors de la quatrième journée aux mains des Chinois Chen Qing Chen et Jia Yi Fan.

Ainsi, la paire indienne de double masculin la mieux classée composée de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty sont les seuls autres Indiens restant aux Championnats du monde.

La paire de double composée de Satwik, Chirag et Prannoy sera en action lors de la cinquième journée. Alors que la paire de double affrontera les Danois Kim Astrup et Anders Rasmussen, Prannoy fait face à une tâche énorme contre le numéro 1 mondial en titre et tête de série Viktor Axelsen.

L’affrontement entre Saiwik-Chirag et Astrup-Rasmussen devrait avoir lieu sur le Royal Arena Court 1. Sur le même terrain, Axelsen et Prannoy ajouteront le dernier chapitre de leur rivalité plus tard dans la journée.

S’il s’agira de la première rencontre entre Astrup-Rasmussen et le duo indien Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty, Axelsen et Prannoy se sont rencontrés à plusieurs reprises.

Le face-à-face actuel ne favorise pas le navetteur indien qui est classé numéro 9 sur la liste du simple masculin de la BWF, car le numéro 1 mondial a remporté 7 matchs contre Prannoy qui n’a remporté que deux victoires contre Viktor.

L’affrontement entre Axelsen et Prannoy devrait avoir lieu à 16h50 IST, tandis que la paire indienne de double Satwik-Chirag sera en action à 16h10 IST.

Le calendrier de l’Inde aux Championnats du monde BWF 2023 le 25 août :

ÉVÉNEMENT ROND TEMPS CORRESPONDRE Doubles Hommes Quarts de finale 16h10 IST Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty contre Kim Astrup-Anders Rasmussen Simple messieurs Quarts de finale 16h50 IST HS Prannoy contre Viktor Axelsen

Où regarder les Championnats du monde de badminton 2023 en direct en Inde ?

Les Championnats du monde de badminton 2023 seront diffusés en direct sur JioCinema ainsi que sur la chaîne YouTube officielle de la Fédération mondiale de badminton, BWF TV en Inde.

Où regarder les Championnats du monde de badminton 2023 à la télévision en Inde ?

Les Championnats du monde de badminton seront retransmis en direct sur la chaîne de télévision Sports18 1 en Inde.