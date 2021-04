L’Inde a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin russe Spoutnik V, peu de temps après avoir dépassé le Brésil pour devenir le deuxième pays le plus touché au monde par le coronavirus.

Cette décision, annoncée mardi par le contrôleur général des drogues de l’Inde, fait de l’Inde le 60e et le plus peuplé des pays à adopter le tir. Spoutnik V est désormais approuvé pour une utilisation sur une population totale de 3 milliards de personnes, selon le Fonds d’investissement direct russe (RDIF), le fonds souverain russe.

« L’approbation du vaccin est une étape importante car la Russie et l’Inde ont développé une coopération approfondie sur les essais cliniques de Spoutnik V en Inde et sa production locale », a déclaré le PDG du RDIF, Kirill Dmitriev, dans un communiqué. L’accord comprend des partenariats entre le RDIF et certaines sociétés pharmaceutiques indiennes pour produire «plus de 850 millions de doses» de Spoutnik V en Inde chaque année, ce qui signifie suffisamment de vaccin à deux doses pour 425 millions de personnes, a déclaré Dmitriev.

L’Inde a signalé mardi plus de 161 736 nouveaux cas de Covid – le huitième jour consécutif où plus de 100 000 infections ont été enregistrées. Le pays de 1,3 milliard d’habitants compte désormais plus de 13,87 millions de cas confirmés au total et plus de 172 000 décès. Sputnik V rejoint deux autres vaccins pour devenir le troisième autorisé à être utilisé en Inde.

À moins de 10 dollars par injection, le vaccin relativement bon marché vanté par les dirigeants russes a rapidement obtenu l’approbation des pays en développement, car de nombreuses régions connaissent les deuxième et troisième vagues du virus. L’Argentine, la Bolivie, la Serbie, la Hongrie, les Émirats arabes unis, l’Iran, l’Irak, le Liban, le Bahreïn, l’Égypte, l’Irak, le Myanmar, le Pakistan, le Kazakhstan, la République du Congo, le Vietnam et les Philippines font partie des pays qui l’ont approuvé. Les autorités sanitaires russes ont déclaré son taux d’efficacité à 91,6%.